Los exámenes de enero abarrotan las salas de estudio de la Universidad de Granada

La UGR recuerda las pautas para obtener el mejor resultado

Desde la Unidad de Orientación Académica-Gabinete Psicopedagógico de la UGR se aporta una serie de pautas para que los exámenes no se conviertan en un calvario y se obtengan los mejores resultados posibles.

Sagrario López, Gabinete Psicopedagógico, sostiene que por el momento los alumnos que han ido a pedir ayuda o participado en algún taller están contentos con el nuevo calendario de exámenes. Si bien, advierte de que habrá que esperar para hacer una evaluación completa cuando tengan las estadísticas de aprobados.

La primera pauta para aprobar radica en regular el patrón de sueño y seguir unos hábitos alimentarios saludables, además de hacer ejercicio físico diariamente.

Ese decálogo incluye estudiar todos los días, aumentando cada jornada el tiempo dedicado a la memorización. «Recomendamos estudiar intervalos de media hora e ir poco a poco aumentándolos», especifica López.

Asimismo, apunta a la importancia de «emplear una técnica de estudio eficaz: haz una lectura rápida, seguido una lectura más comprensiva, subraya, haz anotaciones marginales (escribir en el margen de la hoja las ideas principales o palabras claves del texto leído), haz un esquema, resumen o mapa conceptual, o una mezcla entre esquema y resumen (ahora no es periodo para hacer pruebas, si no dominas lo anteriormente mencionado, sigue tu propia manera de estudiar ahora, ya tienes un objetivo a trabajar cuando acabe este periodo de exámenes)».

Desde la Universidad especifican que «la clave para memorizar la información estudiada es el grado de repaso que le das a la materia. Debes de repasar lo estudiado todos los días (puedes dedicar a ello una hora más o menos al día)». En esta línea, López alude al principio de Premack: «Consiste en estudiar en primer lugar la materia que más trabajo te cuesta o más te desagrada y en segundo lugar la que te resulta más fácil o menos te desagrada».

De cara a la realización en sí de exámenes, se recomienda dormir lo suficiente la noche anterior, levantarse temprano, ducharse, desayunar, e irse con tiempo suficiente al lugar del examen. «Alejarse de aquellas personas que te pongan nervioso, al empezar el examen leer detenidamente las preguntas y preguntar las dudas, empezar siempre por las preguntas más fáciles. Después del examen no hablar con otros compañeros sobre la prueba y date un premio por el esfuerzo realizado, independientemente de cómo creas que te ha salido el examen».

La especialista recomienda entrenar en hacer la respiración abdominal durante unos 10 minutos al día. «Así podrás recurrir a ella si te encuentras muy nervioso durante el examen o si te bloqueas, detalla. Y, por último, un consejo para no quedarse en blanco. «Recuerda que no te puedes quedar en blanco por arte de magia’. No sucederá nunca si estudias».