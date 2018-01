La Escuela de Informática alcanza el 100% de ocupación de sus titulados Un alumno trabaja en uno de los departamentos de la Escuela. / GONZÁLEZ MOLERO El director del centro de Aynadamar pide más medios para formar profesionales en áreas TIC como la Ingeniería Biomédica, Internet de las cosas o Ciberseguridad ANDREA G. PARRA GRANADA Domingo, 21 enero 2018, 01:06

La Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada (UGR) está muy bien situada en investigación. En las clasificaciones destaca y en los datos de perspectivas laborales para sus titulados, también. Joaquín Fernández Valdivia, director del centro del campus de Aynadamar donde se forman los futuros ingenieros, destaca que las perspectivas son inmejorables. «Mejor que nunca. Las TIC están actualmente presentes en todos los sectores económicos y empresariales. Son absolutamente transversales, de forma que nuestros ingenieros están trabajando en la práctica totalidad de sectores productivos con evidente preponderancia en los sectores TIC. En 2017, las ofertas de empleo en el sector TIC han aumentado trimestre a trimestre respecto a 2016 y esa tendencia seguirá al alza. Las ofertas son en todo el mundo, especialmente en Europa, que actualmente está necesitada de decenas de miles de profesionales en distintos ámbitos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación», explica.

Según Fernández Valdivia, el 100% de los estudiantes están trabajando. Agrega que la sociedad, las empresas, están demandando muchos más egresados, pero con las infraestructuras actuales tanto humanas como materiales, no pueden formar más. «El dato importante -remarca- es que todos nuestros ingenieros están trabajando en todas las modalidades y lugares del mundo. Desde ingenieros que montan sus propias empresas a aquellos que trabajan en empresas que no solo son granadinas o españolas, si no empresas de todo el mundo, incluyendo grandes tecnológicas como Google o Amazon».

En este sentido, el profesor Fernández Valdivia reivindica que se vive en un momento crucial en el desarrollo y evolución de títulos tanto de grado como de máster en la UGR. «Es indudable el déficit de títulos de Ingeniería que tiene la Universidad de Granada que la sitúan en el penúltimo puesto de Andalucía (solo por delante de Almería) cuando nuestra universidad lidera la implantación de títulos en las demás ramas. Ese déficit se traduce en que no estamos formando profesionales que la sociedad nos está demandando», subraya.

Actualmente, las ingenierías lideran las ofertas laborales a nivel mundial y ese dato ha llegado para quedarse, según los especialistas. Se agudizará en los próximos años la necesidad de profesionales (especialmente en las TIC). En este contexto el director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones advierte de que la UGR «está en condiciones de liderar esta formación».

Otras ingenierías

Lamenta que muchas universidades españolas han implantado numerosos títulos de ingeniería de indudable interés social y la de Granada no. Eso ha conllevado un retraso en el desarrollo estratégico de títulos que forman los profesionales más demandados en la actualidad. «Hablamos de decenas de miles de puestos de trabajo en perfiles que podríamos liderar en la UGR y que nos llevarán si no se implantan a un gran retraso en el desarrollo estratégico de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y de nuestra Universidad», apostilla.

Ante este panorama, pide recursos para poder dar un paso adelante. «Esta implantación no es posible hacerla a coste cero porque es imposible, ha de ser con medios humanos y materiales. Demandamos una vez más que se termine nuestro edificio y se nos apoye con medios que nos permitan formar profesionales en áreas TIC tan demandadas como la Ingeniería Biomédica, la Ciencia de datos, Internet de las cosas, Ingeniería de la Ciberseguridad, Comunicaciones móviles, Ingeniería telemática, Aplicaciones móviles y realidad virtual y Desarrollo de videojuegos, entre otras».

Este curso 2017-2018 han cubierto todas las plazas de nuevo ingreso, 450 estudiantes. Pidieron matricularse unas 1.500 personas. En total estudian en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la UGR, en todos los cursos en grados, másteres y dobles grados, 2.100 estudiantes.

Los alumnos y los profesores de este centro universitario del campus de Aynadamar también juegan un papel muy activo en el panorama emprendedor. Actualmente, más de la cuarta parte de las spin-off de la UGR son empresas de base tecnológica relacionadas con las TIC en las que de una forma u otra participan miembros de la escuela tanto profesores como estudiantes egresados, según Fernández Valdivia.

«Pero el dato interesante es que nuestros egresados están trabajando en las numerosas empresas de base tecnológica que hay actualmente en Granada. En muchos casos, buena parte de su capital humano está formado por estudiantes de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en convertir Granada en una isla tecnológica e iniciativas empresariales como OnGranada que aglutina más de 500 empresas tecnológicas están ayudando a que esa idea que hace años era solo un sueño, hoy se esté convirtiendo en una realidad. El PIB generado por las TIC se acerca poco a poco al del turismo», defiende el director del centro donde se forman los informáticos e ingenieros en telecomunicaciones.