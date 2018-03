La UGR entrega el Premio a Jóvenes Investigadores en Neurociencias El galardón está dirigido a investigadores menores de 35 años que presenten un trabajo en el campo de las Neurociencias, original y publicado en alguna revista científica R. I. GRANADA Lunes, 19 marzo 2018, 12:35

El Instituto Universitario de Investigación en Neurociencias “Federico Olóriz” de la Universidad de Granada ha celebrado el acto de entrega del Premio a Jóvenes Investigadores en Neurociencias, coincidiendo con la Semana Mundial del Cerebro.

En esta convocatoria, el investigador premiado es Miguel Ángel Tejada Giráldez, doctor del departamento de Farmacología de la UGR. Es premiado por el artículo titulado "Sigma-1 receptors control immune-driven peripheral opioid analgesia during inflammation in mice”, publicado previamente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

En el acto, celebrado en la sala Faraday del Parque de las Ciencias, se entregó la medalla y el diploma acreditativo al ganador, quien posteriormente impartió una conferencia bajo el título “Los receptores sigma-1 controlan la analgesia opioide mediada por células inmunitarias durante la inflamación”.

El Premio, otorgado por el Instituto Universitario de Investigación en Neurociencias “Federico Olóriz”, está dirigido a investigadores jóvenes, menores de 35 años. Los participantes tienen que presentar un trabajo de investigación en el campo de las Neurociencias, original y publicado en una revista científica en el periodo de tres años previo a la convocatoria.