El doble latido de la primera mujer cíborg Un sensor sísmico online implantado en sus pies le permite a Moon Ribas percibir terremotos en cualquier parte del planeta a través de vibraciones y en tiempo real; hoy ha actuado en la UGR 01:25 ALFREDO AGUILAR ANDREA G. PARRA Miércoles, 18 abril 2018, 18:40

Dice que tiene dos latidos, uno es el de su corazón y el otro es el de la tierra. La artista cíborg Moon Ribas asegura «no sentirme 100% humana porque tengo un sentido cibernético». Esta joven es conocida por haber desarrollado el sentido sísmico. Tiene un sensor sísmico online implantado –subcutáneo- en sus pies que le permite percibir terremotos en cualquier parte del planeta a través de vibraciones y en tiempo real. Asegura que siente una media de dos vibraciones cada hora. Esos terremotos los puede percibir desde cualquier parte del mundo. No tiene que estar dónde se registra el movimiento sísmico. Las vibraciones son diferentes dependiendo de la intensidad del terremoto. Asegura que a partir de un movimiento sísmico de una magnitud superior a dos grados ella percibe esa agitación.

Primero tuvo un sensor en el brazo, pero después se lo puso en el pie. Se implantó en 2013. Conectada a un sismógrafo a tiempo real dependiendo de la intensidad percibe una oscilación más o menos intensa. Moon Ribas confiesa sentirse «transespecie porque tengo un nuevo sentido que no está definido en la especie humana». Rechaza ser 'catalogada' en el círculo del transhumanismo. «Me incomoda porque el transhumanismo se ve como un superhumano y nosotros lo vemos como una línea horizontal. No por tener más sentidos eres peor o mejor», valoró Ribas.

Estas reflexiones las hizo este miércoles en el salón de actos 'Francisco Muñoz' del Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada (UGR) en el que impartió la charla 'Ciborgs @ Granada: conferencia y Percusión Sísmica'. En todo momento analizó el uso de tecnologías digitales y las consecuencias para la percepción y el entendimiento del cuerpo.

Ribas hizo una exhibición en la que 'transformó' los terremotos en sonidos. Ha creado una pieza, dura ocho minutos, que se titula 'Percusión sísmica' y hace un repaso de cómo ha sonado la península ibérica en los últimos cincuenta años teniendo como base los terremotos. Al son del tambor el sonido se intensifica en los años que hubo los grandes terremotos.

El implante subcutáneo que lleva está conectado a internet y lo carga según relató por inducción.

La premisa es experimentar a través de la curiosidad por saber. Esa experimentación la lleva a la creación, a lo artístico. Definida como la primera mujer cíborg del mundo o la primera artista cíborg de la historia por expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir de la unión permanente entre su cuerpo y la cibernética asegura que «no me siento mal diseñada, pero sí siento que puedo explorar y experimentar». Esa reflexión la hizo tras una pregunta de un asistente a la conferencia.

Es fundadora, con Neil Harbisson, de la Cyborg Foundation, una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en ciborgs, a promover el movimiento de arte esta disciplina y a defender los derechos de esta 'especie'. Durante toda su alocución hizo referencia a que tiene «nuevos órganos y sentidos». Harbisson tiene una antena con la que dice que escucha los colores, por ejemplo.

La charla de Ribas forma parte del proyecto H2020 Marie Curie GRACE (Gender and Cultures of Equality in Europe) que analiza la relación entre género y cultura en seis países europeos y cuya investigadora principal en la UGR es la profesora Adelina Sánchez Espinosa. Fue presentado el programa por Johanna Levy, investigadora ESR contratada dentro de la línea 14 'Medicalised images and the production of cultures of equality', bajo la dirección de la profesora Nuria Romo Avilés.

Moon Ribas anunció que está con un nuevo proyecto para adaptarse a la actividad sísmica de la Luna, en definitiva para poder sentir los movimientos de la Luna. «Estar en la Tierra, pero tener los pies en la Luna», definió gráficamente.

En 2013 se hizo el implante, el sistema lo diseñó ella, pero contó con ayuda de algunos especialistas, pero antes ya había desarrollado algunos programas y experimentos. Algunas de esas 'investigaciones' fueron un sistema de comunicación transdental, la percepción 360º y el speedborg. El sistema de comunicación transdental lo mencionó ayer. Se puso un diente en un hueco que tenía en la dentadura para poder comunicarse con su pareja, que se puso otro y estaban conectados a través de las nuevas tecnologías.

Moon Ribas, que este miércoles hizo un despliegue de ritmos en la Universidad granadina, asegura convivir con el sensor que la alerta de los movimientos sísmicos sin sobresaltos. Dejó claro que aunque note esa vibración en tiempo real no sabe si el movimiento sísmico es en España o en cualquier otro país. Esos 'latigazos' sísmicos los lleva tanto al sonido como a la danza, en su pieza 'Waiting For Earthquakes', que no mostró en Granada. En sus actuaciones describe que la Tierra es la compositora o coreógrafa y ella la intérprete.

Moon Ribas asevera que quiere saber y conocer bien dónde vive. Ser la dueña de cómo percibir y poder crear. Este miércoles defendió, en varias ocasiones, la «libertad de poder crear nuevos órganos y sentidos».

La investigadora Johanna Levy presentó los resultados preliminares de su investigación sobre apps menstruales y conceptos teóricos sobre cuerpos digitales.