El dinero que la UGR recibe del Estado para investigación, lejos aún del nivel de 2008 Investigadores trabajan en un laboratorio de la Universidad de Granada. / RAMÓN L. PÉREZ De los 11 millones de euros de antes de la crisis se ha pasado a los 8,3 de este año, aunque la tendencia es al alza ANDREA G. PARRA GRANADA Martes, 13 marzo 2018, 01:59

Los niveles de financiación para investigación en la Universidad de Granada (UGR) siguen por debajo de antes de la crisis. No se recuperan los porcentajes a pesar de que en el último lustro ha habido una tendencia al alza.

En enero de este año 2018 se conoció que en el programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, los proyectos de la Universidad granadina habían recibido 8.303.504 euros de financiación en la última convocatoria (2017). En 2008, el dinero que llegó a los investigadores de la institución universitaria granadina fue de once millones de euros en este plan. La diferencia es de casi tres millones de euros al año.

Si en 2008 se había experimentado una importante tendencia al alza, al año siguiente se inició una racha negativa que fue mermando convocatoria tras convocatoria los fondos que llegaban a los científicos de la UGR. La cifra más baja se registró en 2012, que fue cuando solo se aprobaron para la UGR, a través del plan nacional, 5,7 millones de euros.

A partir de ese ejercicio se produjo un comportamiento de crecimiento, pero leve. En 2013 fueron 5,9 millones de euros; seis millones de euros en 2014, en 2015 fueron 7,2 millones de euros y en 2016, 8,5 millones de euros. En 2017, como se ha indicado, se bajó, aunque poco.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad granadina, el profesor Enrique Herrera Viedma, explica que es complicado recuperar el nivel de 2008. En relación a la posición destacada de la institución universitaria granadina en ranking como el de Shanghai argumenta que, si no hay dinero, el factor humano es el que mantiene los niveles de investigación.

La Universidad granadina ha estado siempre en los primeros puestos en programas como el FPU (Formación de Profesorado Universitario) o el Ramón y Cajal con el que han incorporado a jóvenes a la tarea científica. Se realiza, además, mucha investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas... y no es necesario tanto dinero para llevar a cabo los trabajos.

El vicerrector de Investigación advierte, no obstante, que aprecia que «hay desgaste». Ese comportamiento se está notando también en las cifras de publicaciones. Se ha jubilado personal y hay investigadores mayores a los que se les aprecia cierto «cansancio» y cada vez llegan menos proyectos. «El sistema se va cansando», matiza.

Factores a favor

Ante esta situación, la Universidad granadina cuenta con varios factores a su favor, uno de ellos es que sigue siendo atractiva para los jóvenes investigadores de programas como el Ramón y Cajal. La UGR tiene un nombre y prestigio que no tienen otras instituciones a día a hoy.

Ante este panorama las reivindicaciones por una mayor financiación son constantes en el ámbito científico y académico, no solo de Granada si no del conjunto del territorio nacional. En los grandes datos, la recuperación que se subraya en diferentes parámetros económicos del país en la investigación en la Universidad granadina no se refleja con más fondos por parte del Gobierno central.

La Universidad granadina ha obtenido un total de 103 proyectos de excelencia en la última convocatoria del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y es la primera universidad de Andalucía y la segunda de España en número de proyectos. En este ranking está bien situada en la comparativa, pero el dinero es menor que hace casi una década, como se ha indicado. Dentro de las categorías concretas establecidas en la convocatoria, 58 proyectos corresponden a la modalidad de excelencia y 45 a la de retos en 2017.

De los 103 proyectos que tendrán financiación en el plan nacional 44 de estos proyectos pertenecen a la Facultad de Ciencias, centro que aglutina el 43% de los proyectos y el 54% de la financiación de la Universidad de Granada. También destaca en la convocatoria 2017 la Facultad de Filosofía y Letras, con 13 proyectos, y Psicología, con 9. Además, evolucionan favorablemente respecto a años anteriores la Facultad de Derecho, con 8 proyectos, y la de Ciencias Políticas, con 3. Dentro de las áreas específicas, predominan Psicología (10 proyectos), Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Climático (9), Historia y Arte (8), Matemáticas (8), Química (8) y Derecho (8).

Los recortes han sido denunciados por los investigadores durante los peores años de la crisis. Ha habido varias movilizaciones. El resto de convocatorias de otras instituciones no han estado exentas tampoco de controversias, retrasos y tijeretazos.

Desde diferentes ámbitos ya han advertido que si se quiere apostar por la economía del conocimiento y por la investigación hace falta dinero. En las estadísticas no se refleja aún un desembolso importante de dinero para poder avanzar y con los planes complementarios no se puede avanzar al nivel deseado ni necesario.