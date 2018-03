Destacan el proyecto MEMOLA en las jornadas de 'Innovation & Cultural Heritage' de Bruselas por su innovación e impacto social El profesor José Mª Martín Civantos, de la Universidad de Granada, fue uno de los expertos invitados para hablar en la sesión sobre 'Cultural Heritage beyond the borders' R. I. GRANADA Viernes, 23 marzo 2018, 11:19

El martes 20 de marzo tuvieron lugar en Bruselas las jornadas “Innovation & Cultural Heritage. High-level Horizon 2020 conference of The European Year of Cultural Heritage Cultural”. Se trata de uno de los actos centrales del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Las jornadas fueron organizadas por la Dirección General de Investigación, Ciencia e Innovación junto con las Direcciones Generales de Educación y Cultura y Redes y Comunicación. A ellas acudió el profesor José Mª Martín Civantos, de la Universidad de Granada, como uno de los expertos invitados para hablar en la sesión sobre “Cultural Heritage beyond the borders”. La intervención llevaba por título “Community-led traditional cultural landscape management”.

En ella se expuso la experiencia del proyecto MEMOLA (www.memolaproject.eu), coordinado por la Universidad de Granada. El proyecto MEMOLA fue destacado por Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, como ejemplo de innovación e impacto social y territorial desde el ámbito de las humanidades y el patrimonio cultural.

Igualmente, la conferencia inaugural del profesor Gábor Sonkoly sobre “Innovation in Cultural Heritage Research” señaló el proyecto MEMOLA como uno de los más destacados e innovadores en el ámbito, no solo del patrimonio cultural, sino desde una perspectiva transdisciplinar. De hecho, fue seleccionado por el Comité Científico Europeo de Humanidades como uno de los cinco proyectos europeos más innovadores en el área de la investigación en Humanidades.

Actualmente, el equipo de la Universidad de Granada ha creado el laboratorio MEMOLab con el que continúan trabajando en esta línea. Para los próximos meses han elaborado un calendario de actividades participativas en el territorio de la provincia de Granada junto con las Comunidades de Regantes y organismos locales. Podréis encontrar toda la información en Facebook, Twitter e Instagram: MEMOLabUGR.