La comunidad universitaria aprende a salvar vidas

Lipotimias, crisis epilépticas, atragantamientos, golpes de calor, hemorragias, traumatismos, quemaduras o una parada cardiorrespiratoria son, entre otras, situaciones límites que pueden poner en peligro una vida humana y ante las que convienen saber cómo actuar.

La Universidad de Granada (UGR), a través de la Fundación General UGR-Empresa, ha celebrado la primera edición del curso 'Intervención en primeros auxilios, soporte vital básico y uso del desfibrilador semiautomático' para formar sobre cómo actuar en estas situaciones. El curso ha instruido en primeros auxilios y en técnicas de soporte vital básico, y también habilitó al alumnado para la utilización del desfibrilador semiautomático (DEA).

Evaluación primaria Comprobar los signos vitales de la persona afectada. Si está consciente y si no es así, si respira. Cadena de supervivencia Llamar al 112 o al 061; iniciar las maniobras de reanimación; utilizar el desfibrilador; continuar con los ejercicios de reanimación hasta que lleguen los profesionales.

«Las nociones básicas deberían adquirirse a edades tempranas en los colegios, necesarias para llevar a cabo de forma segura procedimientos sencillos que podrían reducir considerablemente los daños e incluso mejorar las expectativas de vida de la persona afectada. Hacemos hincapié en la necesidad de implicación de las instituciones públicas educativas en este asunto», destaca Antonio Liñán González, docente en este curso y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR, que advierte sobre la necesidad de que la población conozca la importancia de la desfibrilación precoz como medida ante una parada cardiorrespiratoria.

Este profesor indica que las intervenciones en este tipo de situaciones deben estar basadas en la seguridad y protección. «Aunque básicas y de fácil práctica, no están exentas de riesgo y una actuación incorrecta, negligente o llevada a cabo desde el desconocimiento, puede derivar en daños innecesarios, también para el rescatador o interviniente o incluso, terceras personas, y/o un agravamiento del estado del accidentado o enfermo», reseña.

Además de Liñán González, que coordina el curso, impartieron la materia Expedito Chumillas Morales, enfermero del servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la UGR e instructor de soporte vital básico y uso del desfibrilador semiautomático, así como Raquel García Pérez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR y directora del curso. La presentación también contó con la presencia del director del 061 de Granada, Eladio Gil Piñero.

Así, si algún ciudadano se encuentra en alguna de las situaciones descritas, desde el campo sanitario, recuerda Liñán, se recomienda llevar a cabo lo que se conoce de forma general como el decálogo del socorrista, cuyo objetivo es no agravar más las lesiones o la situación encontrada.

Calma... y celeridad

En primer lugar lo recomendado es intentar mantener la calma, pero actuar con celeridad. Después hay que intervenir desde la seguridad de lo que se hace.

Tampoco se puede mover al herido si no se conoce su estado. Solo hacerlo con las precauciones correspondientes, en caso de que fuera necesario ante el riesgo evidente de un peligro o agravamiento de la situación. Además, hay que examinar al herido, y dependiendo de la gravedad encontrada, se intervendrá de una forma u otra. A este respecto, es muy importante saber reconocer la diferencia.

Es fundamental no intentar hacer más de lo que se pueda. Hay que tocar al accidentado o víctima y ocuparnos de mantener su temperatura. Es fundamental no dar de beber a una víctima inmediatamente después de haber sufrido una situación de estas características. Además, hay que tranquilizar al herido, estará asustado y preocupado. Velar por su intimidad y ofrecerle confianza y buena disposición. En ningún momento se debe dejar solo al herido y por último, en este decálogo se incluye, no medicar nunca al herido. «Estas indicaciones generales debemos tenerlas en cuenta ante cualquier situación de urgencia», puntualiza Liñán.

El curso se ha celebrado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR.