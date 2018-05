La ciudad de Granada suscribe la Declaración de Poitiers Se impulsará la colaboración en red entre las universidades del grupo Coimbra y sus respectivos municipios R. I. GRANADA Miércoles, 23 mayo 2018, 14:42

La Universidad de Granada se ha adherido a la Declaración de Poitiers del Grupo Coimbra que reúne a las 39 universidades más antiguas y prestigiosas de Europa y al que pertenece la UGR. Próximamente se van a adherir las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta Declaración se basa en el convencimiento de que las Universidades desempeñan un papel central en el desarrollo de las Ciudades, a la vez que éstas representan un marco crucial y un catalizador fundamental para el desarrollo de las instituciones de Educación Superior, por lo que se consideran indispensables los beneficios producidos por la cooperación entre ambas, así como la generación de mayor riqueza hasta las dinámicas positivas de los estilos de vida, la consecución de una cohesión social más amplia hasta la difusión de tecnologías orientadas al ser humano. En ella se recoge que es necesario avanzar aún más en los importantes resultados positivos ya generados para promover el diálogo y las sinergias entre los gobiernos de las Ciudades y los gobiernos de las Universidades.

Según ha señalado la rectora Pilar Aranda «la ciudad del siglo XXI no se puede concebir de manera aislada si no que se define como Universidad Ciudadana, formada tanto por el espacio geográfico que ocupa como por las personas que lo habitan, la ciudadanía». La Universidad tiene que aportar no solo el conocimiento sino además el compromiso social, en la generación de valores de inclusión, igualdad, de socialización…».

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha destacado la importancia de la alianza estratégica entre la Universidad y la Ciudad, «sin la cual no se puede entender un desarrollo comprometido», para lo que se va a contar con un grupo de expertos que desarrollarán una serie de objetivos e iniciativas para los próximos años, con el fin de hacer una contribución concreta y visible al desarrollo de lassociedades locales.

Para el alcalde «el impacto que tiene la Universidad en la Ciudad es determinante ya que no se puede entender Granada sin su universidad, y ahí es donde nos comprometemos a trabajar juntos y avanzar».

El acuerdo recoge que se impulsarán iniciativas conjuntas de gobernanza local con otros agentes sociales e institucionales de las Ciudades y Universidades, y se compartirán los beneficios y el impacto de la Investigación y la Educación con los agentes interesados a nivel regional, nacional y europeo. Además se incentivarán aquellos eventos de ocio que se basen en el Conocimiento y la Cultura como elemento positivo de la vida en las Universidades y las Ciudades y de compromiso con la población en general.

Para Dorothy Kelly, Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, la Declaración de Poitiers recoge el compromiso del Grupo Coimbra desde su creación en 1985, ya que una de sus señas deidentidad es la importancia de la implicación de sus universidades con sus propias ciudades a lo largo de la historia ya que todas son universidades históricas que han tenido mucho que ver con la configuración histórica de sus ciudades.

Otros aspectos de los más destacados en el acuerdo suscrito se refieren a la internacionalización de las actividades de las Universidades y las Ciudades; al desarrollo del emprendimiento directamente relacionado con la Investigación entre la población joven, así como desarrollar políticas para atraer empresas así como actividades y servicios sanitarios, sociales y culturales.

Además se desarrollará una política conjunta entre la Universidad y la Ciudad para la protección, mejora y garantía de la sostenibilidad de los edificios de las Universidades, políticas accesibles y acogedoras de vivienda; replantear el transporte público y la movilidad urbana, prestando atención a las necesidades de la población estudiantil, y se va a promover el deporte entre el estudiantado y toda la ciudadanía como una actividad desarrollada tanto a nivel aficionado como profesional, así como una manera de superar la discapacidad.