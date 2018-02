La ciencia también tiene su guasa Francisco Jesús Martínez Murcia. / IDEAL Dos investigadores de la UGR acceden a la semifinal de un certamen nacional de monólogos científicos ANDREA G. PARRA GRANADA Viernes, 16 febrero 2018, 02:14

Dos investigadores de la Universidad de Granada (UGR) se han clasificado para la semifinal de Famelab España 2018, un certamen de monólogos científicos organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British Council, que cuenta con la colaboración de la Obra Social la Caixa.

Los seleccionados de la Universidad granadina son Daniel Rincón Hurtado y Francisco Jesús Martínez Murcia, pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación y a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, respectivamente. Se convertirán en los únicos representantes de toda Andalucía que participen en la semifinal de este evento de divulgación científica, que tendrá lugar el próximo 6 de abril en el centro cultural CaixaForum de Zaragoza. La UGR es la única institución de toda España que ha logrado clasificar en esta edición a dos investigadores para la semifinal.

Para Daniel Rincón, estar en la semifinal de Famelab es una oportunidad «increíble» que le da el British Council y FECYT para aprender de otros investigadores. «Yo vengo de Ciencias de la Educación y codearme con gente de matemáticas, físicas... me genera mucho respeto. Aunque ojo, también aprenderán de mí algo, digo yo...». Rincón Hurtado (Madrid, 1990) es graduado en Psicología por la UGR desde el año 2017 y ha realizado prácticas en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba).

El monólogo con el que ha sido seleccionado trata sobre la aplicación de Big Data en el campo de la educación y las redes sociales, que es lo que está investigando en su doctorado. También tiene preparado otro monólogo con guitarra sobre las expectativas que crean ciertas tecnologías.

Este joven, que ha trabajado como técnico de intervención en el programa de Acogida Humanitaria para inmigrantes en situación de vulnerabilidad para la oenegé Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de Granada, dice que es relativamente fácil hacer humor con la investigación. «La dificultad es hacerlo en tres minutos (jajaja). La conexión de la investigación con el día a día es lo que la hace más accesible al público», argumenta.

Sostiene que es necesario divulgar más la investigación y lo que se hace en la Universidad. «Sólo hay que ver cómo en estos tiempos de posverdad se multiplican los negacionistas del cambio climático», suelta. ¿Sería capaz de hacer un monólogo con los recortes en investigación? Daniel Rincón contesta: «Es una referencia recurrente en mis dos monólogos. En uno de ellos le pido a las autoridades que aumenten su inversión en investigación».

Una aventura

Francisco Jesús Martínez Murcia (Alcalá la Real, Jaén, 1987), que es ingeniero de Telecomunicación y máster en Ingeniería de Computadores y Redes por la UGR, está contento con poder estar en la semifinal de Famelab. «Para mí es una aventura, estoy muy emocionado. Es una oportunidad única de aprender de grandes profesionales de la divulgación y del humor, y de los propios compañeros participantes. También es una ocasión para divulgar lo que hacemos en la universidad, devolviendo así a la sociedad parte de lo que nos da, y de hacerlo en clave de humor, que siempre entra mejor. Sin embargo, impone mucho el prestigio de este festival, ya con varias ediciones de gran nivel, y soportado por entidades de la talla de British Council y FECYT con la colaboración de la Obra Social la Caixa», argumenta.

Martínez Murcia es de quienes piensan que hacer humor es «una actividad muy difícil, mucho más que hacer una exposición seria y precisa, que es a lo que más acostumbrados estamos en la universidad. A esto hay que añadirle que el contenido debe ser divulgativo, es decir, el objetivo es que al terminar el monólogo no sólo te vayas con una sonrisa, sino con la sensación haber aprendido algo nuevo. Un dicho frecuente en docencia y en investigación es 'si no lo puedo explicar con palabras simples, no lo entiendo realmente'. La clave humorística está más en pequeños 'gags' o anécdotas, o en la propia expresión, que en el concepto, que debe quedar claro para un público general».

No puede desvelar mucho de lo que llevará a la semifinal, pero sí avanza que tendrá que ver con las redes neuronales, que tan de moda están actualmente. «Para mí la divulgación es una necesidad, desde el día que intentas explicarle a tu familia qué son esas ecuaciones tan raras con las que pasas tanto tiempo», concluye.