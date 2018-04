La cíborg Moon Ribas fusiona el arte y los terremotos en la Universidad de Granada 01:25 ALFREDO AGUILAR La artista ha ido modificando extensiones sensoriales que hace posible que sienta cualquier terremoto del mundo, lo que traduce en sonido EFE GRANADA Miércoles, 18 abril 2018, 16:22

Un proyecto europeo con participación de la Universidad de Granada que analiza la relación entre género y cultura ha enmarcado la actuación de Moon Ribas, artista considerada la primera cíborg del país y que utiliza la tecnología para sentir los terremotos y convertirlos en arte.

El encuentro ha servido para reflexionar sobre el uso de tecnologías digitales y su aplicación para percibir o modificar la comprensión del cuerpo humano.

Este evento forma parte del proyecto europeo H2020 Marie Curie GRACE (Gender and Cultures of Equality in Europe), dedicado a analizar la relación entre género y cultura en seis países europeos, marco para que Ribas haya presentado su pieza «Percusión Sísmica» y haya expuesto su filosofía como artista cíborg.

Ribas es una artista vanguardista que ha ido modificando extensiones sensoriales, primero en los brazos y ahora en las extremidades inferiores, que hace posible que sienta cualquier terremoto del mundo, lo que traduce en sonido.

Creó así, con tecnología, un nuevo sentido que nace de la unión permanente entre su cuerpo y la cibernética y que le permite sentir terremotos en cualquier parte del planeta a través de vibraciones y en tiempo real, que hoy en una demostración ha traducido a arte.

Es además fundadora, con Neil Harbison, de la «Cyborg Foundation», una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cíborg, a promover este tipo de movimiento de arte y a defender los derechos de este colectivo.