La 'calendariA' para 2018

Miugr

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.

La Universidad de Granada (UGR) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y del resto de personas que lo deseen el calendariA 2018, un almanaque en el que las hojas recuerdan cada día que es necesario seguir trabajando por la igualdad. En total son doce imágenes que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Todas ilustran calendariA 2018, que reúne las fotografías ganadoras del certamen ‘Yes Women Can. We Could. We Can’ convocado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad granadina. Está en dos formatos, sobremesa y pared. La intención es, según apuntan, «recordarnos mes a mes que comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…». EnerA está ilustrada con una fotografía que ha sido denominada con el título de ‘Creciente’, cuya autora es Marta Rivera. En febrerA, que lleva por título ‘Ahora más’, la imagen es de Marie Brocard. En marzA se puede ver a un grupo de estudiantes y debajo el título ‘Caminantas’. La autora es Paula Martínez. En abrilA hay un chico y una chica y el título es ‘Si tú puedes yo también’. El autor es Juan Francisco Caballero. Y así mes tras mes unas imágenes y otras hacen reflexionar.