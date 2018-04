«Bienvenidos a una de las mejores universidades del mundo» Dos de las participantes en el salón estudiantil. / Alfredo Aguilar Unos siete mil alumnos de bachillerato y ciclos formativos conocen la oferta académica y de actividades de la UGR en el salón estudiantil ANDREA G. PARRA GRANADA Miércoles, 4 abril 2018, 01:13

El poeta Constantino Cavafis y su Viaje a Ítaca sirvieron ayer para dar la bienvenida a los alumnos de bachillerato y de los ciclos formativos a la Universidad de Granada (UGR). En concreto, a la institución en la que el curso 2018-2019 comenzarán ese viaje que les llevará a formarse en la carrera deseada y «transformar la sociedad».

Fueron algunas de las reflexiones de la rectora Pilar Aranda en la inauguración del III salón estudiantil en el que conocerán las titulaciones y los servicios de «una de las mejores universidades del mundo» y «hay que decirlo con orgullo», insistió Aranda.

Marta Ortiz, alumna de segundo de bachillerato del instituto Moraima, quiere estudiar Enfermería. Ayer estuvo en el Salón Estudiantil, que se celebra en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), para informarse porque quiere estudiar en la Universidad granadina. «Desde pequeña me ha gustado ayudar a la gente», contestó mientras apostilló que estudiará en la UGR porque en caso de no poder hacer Enfermería se matriculará en Matemáticas.

Celia Ortiz, del mismo instituto que Marta, lo tiene claro también. Cursará el doble grado de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad granadina. «Lo he decidido ahora. Me gusta la política y el Derecho. Me interesan», relató.

Daniel Paquet, alumno del instituto Giner de los Ríos, se matriculará en Psicología en el curso 2018-2019 en la UGR. Siempre le ha interesado el estudio de la mente. De la titulación de Psicología en Granada se ha informado de todo. «Es de las mejores y está en muy buenas posiciones en los rankings», destacó.

Muchos de los jóvenes que ayer martes -el salón estudiantil continúa hasta mañana día cinco- asistieron al acto de inauguración o participaron en alguna de las charlas específicas saben lo que quieren y están bien preparados. También los hay que tienen aún dudas. Para bastantes la nota de corte será un quebradero de cabeza de aquí hasta el mes de julio, que será cuando salgan las listas de admitidos tras las pruebas de selectividad.

11.000 plazas en primero

El próximo curso habrá unas 11.000 plazas para los alumnos de primero. En la jornada de inauguración no faltaron decanos, vicedecanos, directores... para atender a quienes el próximo año académico serán sus nuevos estudiantes. Decanas como la de la Facultad de Ciencias de la Salud, Inmaculada García, se puso detrás del mostrador para informar a los alumnos de bachillerato; el director de la Escuela de Informática, Joaquín Fernández Valdivia, participó también de las charlas... No fueron los únicos, Josefa González, la directora de la Unidad de Becas y Asistencia al Estudiante, repartió folletos e información sobre su servicio, entre otros muchos.

Julián Juberías, coordinador de la Delegación General de Estudiantes de la UGR, destacó que se les está ofreciendo a los alumnos toda la información sobre títulos y demás actividades que van a encontrar en la institución. Animó a los jóvenes a matricularse en Granada porque «está bien posicionada en los rankings y es reconocida». Además, habló de la formación que se recibe, que él como alumno defiende.

La rectora Pilar Aranda les manifestó a los futuros universitarios, en su alocución en la inauguración en el paraninfo, que «no tengan miedo». Les explicó que es un «tránsito normal», el paso del instituto a la Universidad.