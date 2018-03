La UGR apuesta por una política lingüística proactiva y normalizadora a través del proyecto UGRTERM Interfaz de acceso en español a UGRTerm. El proyecto se presentará a la comunidad universitaria el martes 13 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Puertos y Canales R. I. GRANADA Viernes, 9 marzo 2018, 14:33

La Universidad de Granada es una institución que gestiona una amplísima oferta académica, una actividad investigadora nacional e internacional muy compleja y diversa e innumerables servicios a la comunidad universitaria y a otros sectores de la sociedad.

Sirva a modo de ejemplo el cuantioso número de asignaturas (10.450) y titulaciones oficiales de grado (98, incluidas las dobles titulaciones) y posgrado (104 másteres y 28 doctorados). Esta oferta académica se imparte a aproximadamente 60.000 estudiantes al año, de los cuales más de 4.800 son estudiantes de procedencia internacional.

En este contexto, la comunicación homogénea, coherente y sistemática de la información es en muchas ocasiones una tarea difícil de conseguir, tanto a nivel interno en la UGR como a nivel externo, y tanto en español como en otras lenguas. Esta dificultad se ve acrecentada por la multitud de cargos, puestos, servicios, unidades, centros, programas, etc. que articulan las tareas de gobierno, gestión y administración de la institución en todos sus campus.

Precisamente por toda esta complejidad, la gestión eficaz de la información y la comunicación en distintas lenguas es un factor esencial para satisfacer las demandas de los miembros de la comunidad universitaria de la UGR y de todas las instituciones socias, así como de todos aquellos organismos públicos y entidades privadas que mantienen contacto con esta Universidad por una u otra razón.

La Política Lingüística de la Universidad de Granada es, por tanto, un eje fundamental en su Estrategia de Internacionalización y en su política de comunicación en español. En este sentido, UGRTerm se ha concebido como un recurso bilingüe inicialmente (y multilingüe más adelante), centralizado y de acceso público, cuyo objetivo primordial es contribuir a una comunicación más eficaz y consistente por parte de esta institución.

A través de una gestión centralizada, se eliminan posibles ambigüedades en el uso de la terminología institucional, se controla la creación de nuevos términos tanto en inglés como en español, y se identifican términos obsoletos y no recomendados. UGRTerm es, por tanto, una herramienta de corte normativo y armonizador, pues se encarga de fijar las bases de la nomenclatura oficial de la UGR y busca homogeneizar los diferentes usos que puedan surgir en los distintos organismos de la universidad.

Con todo ello, se pretende ayudar en la comunicación lingüística a todos los miembros de la UGR (PDI, PAS y estudiantado), y mejorar la imagen de la institución en su proyección nacional e internacional.

Este recurso no está concebido como un diccionario comprehensivo de terminología universitaria a priori, sino como un recurso “vivo” que se va alimentando de la terminología generada en el seno de la UGR. Próximamente, además, se incorporará un número importante de términos relacionados con la educación superior.

Como mínimo, cada entrada proporciona el término español oficial/estandarizado de la UGR (estatus de uso) y su correspondiente equivalencia al inglés. Se indica también el estatus no recomendado de aquellos términos que, por una u otra razón, no se consideran adecuados por la institución. Además, los términos pueden contener información sobre el tipo, el significado y el uso de las unidades terminológicas, incluyendo las abreviaturas, variantes admitidas, definiciones, contextos, etc.

Las denominaciones en español recogen la dualidad del género masculino y femenino cuando así corresponde. Para establecer las equivalencias en inglés, la necesidad de regular esta lingua franca académica e internacional ha determinado que la variante escogida se corresponda con el inglés europeo, cuya grafía sigue las directrices del inglés británico. No obstante, en la medida de lo posible y cuando las necesidades lo justifican, se priorizan las equivalencias en inglés que reflejan y permiten identificar la realidad de la universidad española y de la UGR, frente a otras posibles denominaciones culturalmente muy marcadas por el Reino Unido o Estados Unidos.

UGRTerm cuenta con un sistema de búsqueda por aproximación simple y avanzada, que incluye la búsqueda por códigos; con un listado alfabético de términos y con un listado temático. Esta flexibilidad permite acceder a cada una de sus entradas desde distintos puntos de acceso, dependiendo de cuál sea el perfil del usuario, sus necesidades y sus conocimientos. Próximamente, el PDI y el PAS de la Universidad de Granada podrán realizar también consultas sobre problemas terminológicos para los cuales UGRTerm todavía no ofrezca respuesta.

En definitiva, se trata de un recurso que irá sumando nuevas entradas que contribuyan a facilitar la comprensión, redacción y traducción de documentación en el seno de la UGR, así como a aquellos usuarios externos que, por uno u otro motivo, necesiten información sobre esta institución o sobre el ámbito de la educación superior en español o inglés.

Los contenidos de este recurso se nutren no solo de la nomenclatura actual de la UGR, sino también de términos compilados por Guadalupe Soriano Barabino en el antiguo Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

El diseño y alimentación de UGRTerm se realiza bajo la coordinación de Silvia Montero Martínez, del Departamento de Traducción e Interpretación de la UGR, con la colaboración de Pamela Faber, Mercedes García de Quesada, Pilar León Araúz, Arianne Reimerink y Alan Hewitt, y el apoyo técnico de SI2 Soluciones y la Oficina Web de la UGR.