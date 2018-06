El 71,2% del alumnado de la UGR recibe ayuda económica pública para estudiar Imagen de una sala de estudio de la Facultad de Ciencias. / Alfredo Aguilar 17.088 son becados por el ministerio, 19.395 han sido bonificados por la Junta y 919, por el plan propio de la Universidad ANDREA G. PARRA GRANADA Domingo, 3 junio 2018, 02:32

El curso 2017-2018 que está en la fase de análisis en la Universidad de Granada (UGR) ha batido récord de estudiantes con algún tipo de ayuda para cursar sus carreras. Ha habido bajadas significativas en las ayudas de carácter general del plan propio, un leve descenso en las del Ministerio de Educación y datos más que significativos en el primer año de aplicación de la bonificación en el precio de las matrículas por parte de la Junta de Andalucía.

Pocos días después del anuncio del Gobierno central de un nuevo cambio en los requisitos para conseguir una beca por parte de los alumnos de primero (se ha planteado pasar de un 5,50 a un 5,00), la institución universitaria han comprobado este año académico que más del 71% del alumnado disfruta de algún tipo de apoyo económico.

Ha habido más estudiantes que nunca con beca, bonificación o ayuda económica. En cada parcela, las estadísticas han presentado comportamientos diferentes. Los becarios del ministerio en la UGR en el curso 2017-2018 han sido 17.088 (tanto en grados como másteres). El año pasado fueron 17.199. Los alumnos beneficiarios de la bonificación de la Junta en grado han sido 17.944 y en los másteres 1.451. Es la primera vez que se aplica esta medida.

En cuanto a los estudiantes con ayuda del plan propio de la UGR, han sido 919 (los datos de ayudas en másteres eran provisionales cuando se facilitaron). En este caso, sí que ha habido un descenso en todas las ayudas en comparación con el ejercicio anterior. Se han quedado muchas ayudas sin dueño. Para comedor, por ejemplo, había 400 y solo hay 67 alumnos que están comiendo gratis. Eran, según la UGR, los únicos demandantes que cumplían los requisitos. En ayudas a material los beneficiarios han sido 29 y sacaron 200 ofertas; y para alojamiento han sido 70 aprobadas de las 200 que había. En las ayudas a precios públicos las solicitudes han sido 2.228, había 875 ayudas programadas y se han aprobado 572. Para los másteres había 250 ayudas y los beneficiarios provisionales fueron 181. Así, con el plan general de ayudas de la UGR se ha becado a 919 alumnos. La institución cuenta, además, con otra serie de programas y ayudas.

En la Universidad granadina hay matriculados en másteres 5.971 alumnos y en los grados unos 46.500. En total 52.497. Con ayuda del Ejecutivo central, de la administración autonómica y de la UGR ha habido 37.395, el 71,2%.

Sin sumar las ayudas del plan propio han sido 36.480 los que han recibido una reducción casi total en el precio de sus matrículas o son receptores de una beca, como ya informó este periódico. Por lo tanto entre las tres instituciones, 'solo' unos 15.000 estudiantes han sido los que no han tenido ninguna ayuda directa. Y habría que analizar si esos han conseguido algún otro apoyo de otras convocatorias económicas, aunque las reseñadas son las más significativas. En el caso de las becas del Ministerio de Educación han sido 17.088 las concedidas (másteres y grados). De estas han recibido cuantías fijas ligadas a la renta un total de 6.973 alumnos por un importe de 1.500 euros cada una (10,4 millones de euros en total). En cuanto a las cuantías fijas sujetas a la residencia han sido aprobadas 8.242 por un importe de 1.500 euros cada una (12,3 millones de euros en total). En lo que respecta a las cuantías variables, que dependen de los parámetros económicos del estudiante fundamentalmente, han sido 14.092 los beneficiarios, por un importe total de 18.659.486,88 euros. En este caso no hay una cifra determinada para cada alumno si no que es diferente dependiendo de las necesidades.

Al alumno con beca se le paga la matrícula y después dependiendo de la modalidad que se le apruebe puede recibir más o menos dinero para residencia, libros... En el caso de las bonificaciones se le exime, prácticamente, al alumno de pagar la matrícula. Se atienden a criterios académicos, dependiendo de los créditos aprobados, y no se tienen en cuenta parámetros económicos. En las becas del Ministerio de Educación el alumnado debe cumplir una serie de criterios académicos y económicos para ser becario.

A partir de segundo

Los estudiantes de primero no son beneficiarios de las bonificaciones. Se aplica esta medida a partir de segundo. Con la medida del Gobierno de pasar del 5,50 (que se empezó a exigir con la ley Wert) a 5,00 se le ofrece al alumnado, en este caso de primero, una beca de matrícula. Para acceder al resto de ayudas del Ministerio la media debe ser 6,50.

Los estudiantes de bachillerato que preparan la selectividad tendrán nuevas normas de juego y deberán saber que en algunos casos se aplican requisitos diferentes. En el caso de las bonificaciones deben pagar la matrícula, unos 757 euros hasta el momento, pero si lo aprueban todo en los años siguientes no pagarán más de diez euros al curso en segundo, tercero y cuarto.

Lo primero a lo que aspira un universitario, si cumple tanto los criterios académicos como económicos, es a una beca del Ministerio de Educación. Los cambios, en el año 2012 por parte del Gobierno central, en los requisitos para acceder a una beca han sido objeto de protestas y manifestaciones en los últimos años. También denunciaron recortes, en algunos casos, del dinero percibido por el alumnado.