La UGR acoge una delegación de la Brown University para promover mayor colaboración en el ámbito de la Salud Las dos universidades vienen trabajando de forma colaborativa desde hace unos años

Los pasados días 12 y 13 de abril, la Universidad de Granada ha recibido la visita de una delegación de la Brown University, Rhode Island, Estados Unidos, con especial interés en promover las relaciones entre ambas universidades en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

Las dos universidades vienen trabajando de forma colaborativa desde hace unos años, sobre todo en el marco del Consortium for Advanced Study Abroad (CASA), compuesto de once destacadas universidades, la mayoría estadounidenses: Brown University (que coordina la iniciativa), Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Johns Hopkins University, Northwestern University, The University of Pennsylvania y Vanderbilt University, así como Trinity College Dublin (Irlanda) y la University of Melbourne en Australia. El consorcio cuenta con sede permanente en la UGR que coordina los diferentes proyectos colaborativos y gestiona la acogida de estudiantes, así como un programa de ayudas para estancias de investigadores de la UGR en EEUU. Este cuatrimestre nuestra universidad acoge a 27 estudiantes del consorcio, que se encuentran matriculados en diferentes Facultades y en el Centro de Lenguas Modernas, y que simultanean esta actividad más tradicional con un innovador programa de prácticas en grupos y centros de investigación de la UGR en Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Salud.

La delegación de Brown, encabezada por el Assistant Provostfor Global Engagement, y compuesta además del Director de la Oficina de Programas Internacionales, de seis responsables de titulaciones y centros del ámbito sanitario en Rhode Island, así como de las dos responsables de la sede de CASA en la UGR, ha seguido un intenso programa de trabajo.

El día 12 se desarrolló íntegramente en el campus del PTS, en la Facultad de Medicina, con participación de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Instituto de Investigación Biosanitaria, el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBM), así como diferentes Departamentos de la UGR y seguido de visitas a la propia Facultad, al CIBM, al Hospital Campus de la Salud, al iMUDS y a GENYO, junto con los servicios centrales del campus.

El segundo día de trabajo se desarrolló en el campus de Cartuja, en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, con participación en las reuniones, presentaciones y visitas de diferentes equipos de investigadores y de las Facultades de Psicología, Farmacia y Odontología. Se ha cerrado el programa con una visita al Hospital Real y la Biblioteca y una reunión en el Vicerrectorado de Internacionalización.

Durante las diferentes visitas y reuniones la delegación ha tenido ocasión de conocer proyectos punteros de diferentes grupos de investigación de la UGR en el ámbito de las Ciencias de la Salud, de conocer el sistema público de salud en Andalucía, la estructura de la formación de profesionales de la salud en nuestro país, así como de explorar un gran número de vías de colaboración futuras, en cuyo diseño se trabajará en los próximos meses.