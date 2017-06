Estas han sido las preguntas del segundo día de Selectividad

Once exámenes diferentes. Es el total de materias de las que examinaba hoy el distrito de la Universidad de Granada (UGR), y del resto de Andalucía, a los estudiantes que están realizando la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. El segundo día de la selectividad puso a prueba a los futuros universitarios en sus conocimientos sobre materias muy variadas. La mayoría hizo un examen (algunos dos). El elenco de preguntas fue muy variopinto. Los nervios aún seguían este martes entre los alumnos de esta nueva selectividad que no ha tenido grandes cambios al final, pero que sí ha sembrado durante el curso bastante incertidumbre. Este martes había caras sonrientes entre quienes les había salido bien la prueba y alguna lágrima entre a quienes no le había ido tan bien y teme no poder cursar la carrera deseada.

Hubo examen de Fundamentos del arte, Latín II, Matemáticas II, Historia de la Música y la Danza, Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Química, Dibujo Artístico II, Cultura Audiovisual II, Geología II, Griego II. Eran las materias a elegir, según el bachillerato cursado y la carrera que se quiera hacer.

En Griego las opciones eran un texto de Jenofonte y la segunda una traducción de Antología; En Latín la opción A hablaba de la Guerra de Jugurta y en la B un texto de César. En Fundamentos del Arte se preguntó sobre el Neogótico y sobre el Surrealismo. En el caso de Geología los que eligieron esta materia pudieron elegir entre procesos gravitacionales o magmatismo.

En Matemáticas Aplicadas uno de los enunciados pone al alumno en el supuesto de un distribuidor de software informático que tiene su cartera de clientes tanto a empresas como a particulares… En otro caso se habla de una ciudad con dos fábricas de pasta…

La Universidad granadina contaba para estas pruebas con un total de 5.881 estudiantes matriculados; de los que 915 se examinan en territorio Ministerio de Educación, o sea, Ceuta, Melilla y Marruecos; y 4.966 comenzaron sus exámenes ayer, en pleno Corpus, en la provincia granadina. En las sedes de Granada capital se presentan 3.807 alumnos. Del total de matriculados, 4.773 hacen la selectividad completa y 1.108 la prueba de admisión solamente. El número de matriculados ha bajado ya que en 2017 hay unos 24 alumnos matriculados menos que en la PAU de 2016 (6.128). Hay 24 sedes repartidas en la capital granadina, Motril, Loja, Guadix, Baza, Huéscar, Ugíjar, Melilla, Ceuta, Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas y Rabat.

fotogalería

Algunos estudiantes terminaron ayer la selectividad. La mayoría de alumnos concluirá este miércoles la prueba de los nervios. Hay doce exámenes, incluida la Historia de la Filosofía, que hasta este año se hacía el primer día en la fase de acceso. Las incompatibilidades se harán este miércoles por la tarde. Después todos de vacaciones y algunos al Corpus por primera vez este año.

Las notas está previsto que se publiquen el día 23 por la mañana

Ese mismo día 23 de junio se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 5 de julio. La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía recomienda formular la solicitud de preinscripción antes de dicha fecha a todo el alumnado, aún estando suspendo, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 18 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el día 21, así como el plazo de tres días previsto para presentar alegaciones o reclamaciones, informa la Junta.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección de la Junta de Andalucía, que es un enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz , de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación alguna en sus universidades.