La propuesta de matrícula gratuita le costaría a la Universidad de Granada más de seis millones al año

La Universidad de Granada dejará de ingresar alrededor de 6,3 millones de euros cada año una vez que se ponga en marcha la nueva matrícula gratuita –se bonificará el 99% del coste– para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas en las que se hayan matriculado. La cifra es una estimación realizada por este periódico basada en los datos disponibles relativos al curso pasado en el anuario estadístico de la UGR y su portal de datos abiertos. La medida, que anunció el lunes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afectaría a unos ocho mil alumnos al año que no reciben beca ni cursan el primer año de estudios. Según el dato que ofreció el mismo lunes el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, cada uno de los beneficiarios estaría exento de pagar unos 760 euros, y usando esa cifra de base ha realizado IDEAL el cálculo. Para efectuar la estimación se ha asumido que sólo podrán acogerse a esta nueva medida los estudiantes que estén empadronados en algún lugar de Andalucía. Este extremo, sin embargo, no ha sido hasta ahora aclarado por la Junta de Andalucía. Si el anuncio se extendiese a todos los alumnos sin importar su origen la cantidad de dinero que la UGR dejaría de ingresar en matrículas rondaría los 8,4 millones de euros.

La UGR dejaría de ingresar 15 de cada 100 euros que recaudó el curso pasado a través de las matrículas

No es éste el único aspecto de la medida que no queda en absoluto claro tras el anuncio de la presidenta, algo que resulta relevante sobre todo teniendo en cuenta que el efecto económico de esta nueva matrícula gratuita puede resultar un auténtico quebradero de cabeza para las cuentas de las universidades. De acuerdo con la información disponible en su portal de datos abiertos, la UGR ingresó 42 millones de euros el curso pasado en concepto de precios públicos, compuesto principalmente por matrículas. Los 6,3 millones que la entidad dejaría de recibir suponen el 15% de este dinero, es decir, casi uno de cada siete euros. Fuentes de la Universidad de Granada afirman que no han recibido información clara sobre si la Junta de Andalucía pondrá en marcha un sistema de compensación por este concepto ni sobre cómo se articulará. Desde el Gobierno regional aseguran, sin embargo, que ya en febrero se había comunicado a los rectores de las universidades la intención de poner en marcha esta medida para que fueran trabajando en ella. También afirman que cuentan con el compromiso de recibir una compensación económica por ella, aunque no hubo más detalles concretos.

La Junta asegura que los costes de esta medida se cubrirán a través del presupuesto autonómico

De hecho, se han oído desde el lunes matices diferentes incluso sobre cómo se medirán los requisitos necesarios para poder acogerse a la nueva bonificación del 99% del precio de la matrícula. Este periódico ha realizado la estimación asumiendo que beneficiará a los estudiantes que aprueben el 100% de los créditos –las asignaturas– en las que se hayan matriculado; el curso pasado hubo unos 22.000 alumnos en esta situación, según la Universidad de Granada. Muchos de ellos, al menos en una proporción mayor al conjunto del grupo, no podrán acogerse a este nuevo plan de la Junta de Andalucía por ser ya perceptores de una beca. Esto, de hecho, suele ser uno de los mayores incentivos para ir aprobando todo a un ritmo constante; en especial en las familias con pocos recursos económicos, perder la beca por suspender un par de asignaturas es un riesgo que, simplemente, no se puede correr. La consejería de Economía, por cierto, también tendrá que explicar si esta nueva bonificación del 99% será incompatible sólo con la beca general del Ministerio de Educación o también con otros tipos de ayudas, como las propias de la Universidad o las ligadas al nivel de renta.

Todos estos asuntos sin aclarar los describió ayer el consejero de Economía, Ramírez de Arellano, como «flecos» administrativos y burocráticos que el Gobierno andaluz tendrá que resolver con los rectores. «No son menores», reconoció. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Arellano garantizó que los costes de la medida se cubrirán con presupuesto de la Junta, que lo gestionará económica y administrativamente para «tranquilidad» de las universidades andaluzas.