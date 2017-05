Los universitarios más brillantes

«Quería que mi trabajo fuera una continuación de mi vida, quería ser coherente. Cuando tomé la decisión de qué estudiar, buscaba ser feliz. Quería una profesión que me llevara a comprometerme con la comunidad en la que vivo. Al final, la Filosofía ha superado todas mis expectativas y elegir estudiarla ha sido una de las mejores decisiones de mi vida». Esta reflexión la hace Beltrán Jiménez, que en julio de 2016 terminó la carrera de Filosofía en la Universidad de Granada (UGR), y ayer por la tarde fue galardonado con uno de los Premios UGR- Caja Rural Granada a la Excelencia Académica. Este joven granadino, vive en Santa Fe, tiene una nota media de 9,623 sobre 10. En su expediente cuenta con 34 matrículas de honor, cuatro sobresalientes y dos notables.

Bajo el lema 'Excelentes en el Conocimiento' se celebró la sexta edición de los Premios UGR- Caja Rural Granada a la Excelencia Académica, que premia con mil euros a cada uno de los 28 estudiantes que concluyeron sus estudios de grado durante 2016 con los mejores expedientes, en distintas ramas del conocimiento.

Beltrán Jiménez estudia este año el máster en Filosofía Contemporánea en la UGR. Quiere dedicarse a la docencia, ya sea en la Universidad u opositando para Secundaria. Tras los últimos anuncios de apostar, por parte del Gobierno, por la Filosofía en los centros educativos, tras suprimirla, se muestra más optimista.

María José Figueroa Vargas, que finalizó el grado en Nutrición Humana y Dietética en la UGR con una nota de 9,188, dice que su paso por la UGR ha sido «bueno».

Destaca que «la constancia, esfuerzo y dedicación ha sido esencial para conseguirlo. Para ello estudiaba diariamente y no me conformaba con tener los conocimientos generales. Pero todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia, pareja y amigos que siempre estuvieron para animarme cuando estaba nerviosa y agobiada con los exámenes». Ahora está cursando un máster en biotecnología industrial y agroalimentaria en la Universidad de Almería. Es de El ejido y le gustaría dedicarse a la parte química de lo que ha estudiado o a la seguridad alimentaria.

Marta Riquelme, graduada en Administración y Dirección de Empresas y que ahora realiza el máster en Economics en la UGR, fue otra de las galardonadas. Su nota en la carrera fue de 9,513 sobre 10. En la calificación ponderada para los premios fue la primera con un 13,02. Ha solicitado una FPU y ha pasado la primera fase. Le gustaría dedicarse a la investigación y la docencia. El Erasmus que hizo en tercero de carrera durante un año en Irlanda le abrió la mente y lo califica como «la mejor experiencia de mi vida».

También la investigación

Beltrán, María José o Marta son tres de los más de veinte jóvenes premiados por su talento. Además, este año por primera vez se ha incluido una modalidad de investigación destinada a incentivar, reconocer y recompensar las actividades científicas de mayor calidad realizadas por los investigadores de la UGR, en la que se premiaron 13 proyectos con 2.000 euros cada uno.

Los nombres de quienes en un futuro serán grandes profesionales se unieron a quienes son investigadores consagrados y con muchos premios ya a sus espaldas. Ayer por la tarde sumaron el de Caja Rural. En el listado de los premiados estaban Cristina Campoy, Eduardo Battaner, Victoria López, Francisco Herrera, Jonatan Ruiz o Francisco Gamiz.

El presidente Caja Rural de Granada, Antonio León, que presidió el acto junto a la rectora, Pilar Aranda, destacó el esfuerzo y la excelencia de los estudiantes premiados, a la vez que les pedía su compromiso y esfuerzo para que en el futuro puedan convertirse en los líderes capaces de resolver los problemas sociales y económicos del país. Defendió los valores de la juventud frente a imágenes estereotipadas que intentan ridiculizar y tachar de incultos e incluso vagos a los jóvenes.