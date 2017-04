La UGR habilitará salas de estudio en horario nocturno durante los exámenes de mayo

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada ha comunicado este viernes que, durante todo el periodo de exámenes que abarca el mes de mayo, se habilitarán las salas de estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en horario de 8,00 horas a 06,00 horas del día siguiente.

Según ha informado la propia universidad a través de un comunicado, se pondrá a disposición estas salas en periodo de exámenes "con el objetivo de ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria espacios adecuados para el estudio".

Además, recuerda que para el uso de dichas salas se tendrán que tener en cuenta una serie de normas que pretenden regular las condiciones de uso de las mismas en orden a ofrecer el mejor servicio posible y garantizar su aprovechamiento, conforme a los fines para los que han sido dotadas.

Sobre esto, detalla que las salas de estudio son un servicio de la Universidad de Granada que se pone especialmente a disposición de sus estudiantes, por lo que podrán acceder aquellos miembros de la comunidad universitaria que hayan sido identificado previamente por medio del carné universitario.

Los alumnos que hagan uso de estas salas durante este horario especial podrán hacer uso de las mismas "únicamente para el estudio", comprometiéndose a respetar a los restantes usuarios, así como el mobiliario, el equipamiento, las instalaciones y demás elementos de la sala. Al término de su uso, todo debe quedar en perfecto estado para la utilización por parte de otro usuario.

Además de esto, no se podrá comer ni beber en la sala y se deberá dejar libre cada puesto cuando no se esté utilizando. Por otro lado, recuerda que los alumnos deben comprometerse a facilitar las labores de vigilancia por parte del personal encargado de la sala, manteniendo el orden en todo momento y no poniendo en marcha actividades que supongan riesgo o alteración.

Por último, la universidad avisa de que, en caso de no cumplirse estas normas, el personal encargado de la sala podrá instar a quienes contravengan lo establecido a reconsiderar su actitud o abandonar la sala, pudiendo llegar a traducirse esto en un expediente disciplinario.