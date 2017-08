Estudiantes de la UGR mantienen su encierro tras mantener contactos con la Universidad

Los estudiantes que permanecen desde el pasado jueves por la tarde encerrados en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de Granada han decidido mantener esta protesta tras haber iniciado este fin de semana los primeros contactos con representantes del equipo de gobierno de la Universidad.

A través de un comunicado remitido a Efe, los estudiantes han anunciado que, a pesar de la que consideran "táctica de desgaste y desprecio", el encierro continuará de forma indefinida "hasta que se muestre una clara colaboración y responsabilidad".

Han lamentado además que, con el inicio del primer contacto con el gabinete de gobierno de la UGR, este mostrara "clara indiferencia" hacia las reivindicaciones y que intentara únicamente la salida inmediata de la biblioteca.

Los estudiantes han denunciado además que los representantes de la Universidad les hayan trasladado que la política interna de la institución académica no admite referéndum ni opiniones del estudiantado.

A esta situación se añade el "completo desconocimiento" de temas relevantes como el horario de la biblioteca actualmente o de las empresas contratadas para el servicio universitario.

Comunicado de la UGR

La Universidad de Granada, por su parte, ha querido aclarar su postura con un comunicado dirigido a la prensa con los siguientes puntos:

1- Los estudiantes encerrados no plantean un proceso de negociación de sus reivindicaciones. Desde el primer momento se presentaron en el lugar del encierro diferentes miembros del equipo de gobierno de la UGR, incluida la propia rectora, y del equipo decanal de la Facultad de Ciencias ofreciéndose a reunirse con una comisión de representantes de los encerrados en un lugar y momento apropiado y con una hoja de ruta que permitiera una negociación eficaz. Sin embargo, los encerrados se negaron a salir de la biblioteca y pretendían negociar con los representantes de la UGR a través de una ventana, algo que lógicamente resulta inaceptable. Han recibido también posteriormente la visita de varios miembros destacados del equipo de gobierno que les han puesto al tanto de las políticas de la UGR en materia de igualdad y responsabilidad social. Tampoco estas conversaciones parecen haber sido suficientes.

2- El lugar elegido por los propios para desarrollar sus protestas no cumple con las mínimas normas de habitabilidad e higiene, y su estancia en el mismo pone en peligro la integridad del patrimonio de la UGR e impide el normal desarrollo de la actividad laboral de los trabajadores y la actividad académica e investigadora del resto de la comunidad universitaria. Desde el primer momento y en suscesivas ocasiones se les ha ofrecido un espacio alternativo, mejor habilitado y que no interfiriera el trabajo de la comunidad universitaria. Sin embargo, los estudiantes encerrados no han aceptado el cambio. Para acceder a la biblioteca forzaron y rompieron una puerta de acceso y posteriormente han tapado las cámaras de seguridad y están haciendo uso de la salida de emergencias. Se recuerda igualmente que desde el lugar en el que se encuentran, los encerrados tienen acceso a productos químicos potencialmente peligrosos.

3- Aunque el equipo de gobierno de la UGR respeta y atiende con interés cualquier opinión y reivindicación proveniente de la comunidad universitaria, cree necesario subrayar que muchas de las quejas argumentadas en este caso podrían tener su origen en un conocimiento insuficiente de las políticas y decisiones adoptadas en los últimos meses. Así, por ejemplo, la UGR cuenta desde hace poco con un protocolo contra el acoso pionero a nivel nacional. También se han incrementado considerablemente las plazas de estudio nocturno y éstas están mejor distribuidas de acuerdo con el nuevo mapa de campus. Por otra parte, en este momento se está desarrollando uno de los procesos de debate más participativos que se recuerdan en los últimos años en relación con el cambio de calendario, y se recuerda que el examen del B1 es gratuito desde el pasado año y que existen becas de la propia UGR y de la Junta de Andalucía para la formación en el B1 que, sin embargo, no han sido totalmente cubiertas por sus posibles beneficiarios. En cualquier caso, el equipo de gobierno de la UGR ha mostrado y mostrará una actitud abierta al diálogo, que sin embargo no se ha puesto de manifiesto por parte de los estudiantes encerrados.

4- A pesar de que los participantes en el encierro no son representantes democráticamente elegidos de los estudiantes de la Universidad de Granada y de que tanto la Delegación General de Estudiantes como los propios representantes en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias han rechazado en sendos comunicados las formas empleadas en este encierro, el equipo de gobierno de esta Universidad se ofrece a alcanzar una solución dialogada a esta protesta dentro de los mecanismos democráticos establecidos por los propios estatutos de la UGR.