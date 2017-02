Investigadores denuncian que les han cambiado los contratos de forma «ilegal»

Los doctorandos de Granada, aquellos que inician un camino de investigación que culmina con el doctorado, están indignados por un cambio en sus condiciones laborales. El cambio en el tipo de contrato que han detectado este mes de febrero les ha 'encendido'. Es algo que afecta a unos 300 investigadores, entre los de la Universidad de Granada y los de las instituciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Este asunto fue el que centró la asamblea que tuvo lugar ayer en la Facultad de Ciencias, una plataforma que se constituyó el pasado 2 de febrero y que incluye a trabajadores de la institución universitaria granadina así como de diferentes institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ayer se reunieron para decidir las medidas que van a tomar para denunciar la situación que están viviendo. La asamblea denuncia «el cambio de codificación a nivel nacional de todos los contratos, al pasar de ser contratos predoctorales por obra y servicio (código 401) a contratos en prácticas (código 420), a fecha 1 de septiembre de 2015 con carácter retroactivo y sin previo aviso. Esto supone un retroceso de derechos y condiciones laborales de nuestro colectivo tras los avances conseguidos en materia laboral para equiparar el contrato predoctoral al del resto de personal docente e investigador», según resumieron en un escrito difundido tras el encuentro.

Destacan que «tanto la UGR como los centros del CSIC han modificado la codificación de los contratos en el momento de firma de las prórrogas, sin informar del cambio a los trabajadores. A la par, la Seguridad Social ha alterado los informes de vida laboral de forma retroactiva, es decir, los trabajadores encuentran que sus vidas laborales han sido modificadas para reflejar un contrato en prácticas, cambiando las condiciones del contrato de forma unilateral. Estos cambios se han realizado de forma opaca e ilegal, sin informar a los afectados del cambio ni de las consecuencias».

Asimismo, sostienen que «el nuevo modelo en prácticas sólo puede aplicarse durante dos años, por lo que no sabemos cómo van a resolver ese conflicto (un contrato predoctoral estándar es de cuatro años)».

Versión de la UGR

Por su parte, la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR facilitó ayer una información en la que aseguran que «no existe modificación de la naturaleza del contrato ni existe cambio a un tipo contractual distinto». Así, en el informe que la UGR envió a Comisiones Obreras se recogía que «los cambios en la gestión de los contratos que indican en el escrito no desvirtúan la naturaleza de los contratos predoctorales realizados, ni suponen un cambio a un tipo contractual distinto como es el contrato en prácticas».

Las protestas, sin embargo, se extienden en Granada y en otros rincones de España. Están teniendo problemas de reconocimiento en diferentes aspectos. Por el momento, los investigadores no han perdido han sido ingresos. Pero los doctorandos mantienen que pierden derechos y ponen como ejemplo entre otros aspectos, la indemnización por fin de contrato. «No la había cobrado nadie porque los primeros deberíamos cobrarlas en breve», asegura una doctoranda. «A mí me corresponderían unos 4.000 euros, que ya creo que no los cobraré», lamenta. Termina su contrato, que le han cambiado la codificación sin avisar, el día 28 de febrero.

Partidos políticos

De momento, ayer en la asamblea de Granada decidieron que van a contactar con partidos políticos, se van a coordinar a nivel nacional y el próximo jueves, día 23, tendrán una nueva reunión. Tampoco descartan movilizaciones para que «se cumpla la Ley de la Ciencia».

La Asamblea de contratados predoctorales de Granada está pidiendo firmas en change.org bajo el epígrafe 'Restituyan los contratos predoctorales de acuerdo a la Ley de la Ciencia'. Este jueves por la tarde el contador registraba más de 2.900 firmas. Exigen la «reversión de las irregularidades por parte de la Seguridad Social u organismo competente al código 401 que figura en los contratos firmados por las trabajadoras. La creación de un contrato predoctoral que cumpla con la Ley de la Ciencia y que evite situaciones precarias» como las que actualmente aseguran sufrir.