El protocolo contra el acoso de la UGR suma tres quejas en sus primeras semanas

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) aprobó el Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso el 26 de octubre de 2016. El 21 de noviembre se presentó en rueda de prensa. La presentación oficial a la comunidad universitaria se hizo ayer y en sus pocas semanas de recorrido ya ha servido para que se registren tres quejas.

Así lo expuso ayer Miguel Lorente Acosta, director de la Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR, que indicó que han sido tres quejas por conducta inapropiada, por injerencias y por comentarios tanto de profesores a alumnas como de trabajadores a trabajadoras y alumnos a alumnas. El protocolo se aplica en cualquier circunstancia, tanto de manera vertical como horizontal, ascendente o descendente.

«Los casos de los que hemos tenido conocimiento han sido de otro tipo de tipología no relacionado con lo sexual», explicó Lorente. Advirtió que han aplicado el procedimiento. El protocolo establece también hacer un seguimiento. «Hasta ahora todo indica que la respuesta ha sido positiva», argumentó en relación a esos tres casos. «No han derivado en denuncia judicial. Las denuncias que llegan al ámbito penal son mínimas», remarcó.

«El protocolo viene a mejorar, a coordinar la respuesta de manera global. no quiere decir que antes no había una actuación», valoró Miguel Lorente. El profesor de la UGR, que fuera delegado del Gobierno para la violencia de género, al ser preguntado por el caso de la Universidad de Sevilla donde un catedrático ha sido condenado por acoso sexual fue tajante: «Refleja un poco la situación que queremos romper con un protocolo como el de la UGR. No podemos esperar a que los casos sean tan graves para que se denuncien, la Universidad tiene una responsabilidad previa de evitar que los espacios donde se produce el acoso existan y cuando tenemos conocimiento no podemos esperar a que la situación sea tan grave para adoptar medidas de protección sobre las víctimas», indicó.

El docente no dudó en decir que en este caso de la Universidad de Sevilla -que ha expulsado al docente tras la sentencia- «la respuesta ha sido positiva desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial, pero deja mucho que desear la respuesta universitaria. Se ha prolongado mucho en el tiempo y el resultado ha sido que las tres mujeres que sufrieron acoso, las tres estén fuera de la Universidad y que el agresor ha seguido llevando una vida completamente normal. Refleja que ha habido un fallo, un déficit en la valoración», reiteró.

«Tenemos que empezar a cambiar la mirada sin cuestionar las presunciones, pero sí adoptando medidas sobre la persona que genera el problema, no sobre quien la sufre. Para eso los indicios y pruebas que hay presentes en una primera aproximación son suficientes para actuar. No tenemos que esperar a que haya una sentencia para proteger porque llegamos tarde», arguyó.

El acto de presentación del protocolo estuvo presidido por la rectora, Pilar Aranda, y también asistieron Teresa Mª Ortega López, vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión; y Francisca Expósito Jiménez, decana de la Facultad de Psicología.

Respuesta integral

La UGR apuesta por la respuesta «integral» ante el acoso que exige trabajar la prevención, la detección, la atención y protección, así como la respuesta. Desde el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión a través de la unidad de Igualdad y en coordinación con todas las estructuras y oficinas implicadas en algunas de las actuaciones, se trabaja en la atención y respuesta a través del procedimiento informal que define el protocolo. «Es una tarea y una responsabilidad de toda la UGR que se impulsará y se coordinará desde la Unidad de Igualdad, pero que hay que adaptar y aplicar de manera individualizada a las circunstancias de cada centro y de cada grupo dentro de la comunidad universitaria, de ahí la importancia de conocer el Protocolo y de implicarse en su desarrollo y aplicación», se destacó desde la institución universitaria granadina.

El Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso sitúa a la UGR a la cabeza del resto de universidades españolas en el campo de la igualdad, dando respuesta no solo a las situaciones de acoso de género, sino también a otras como el acoso laboral, moral, racial o étnico y ciberacoso.