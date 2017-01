Diez pasos para estudiar y aprobar

La cuesta de enero no es solo económica para los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR). Para los universitarios la carga es mayor porque tienen que enfrentarse a los exámenes y se juegan aprobar para pasar de curso y para no perder, por ejemplo, la beca del ministerio. La presión es máxima para muchos de ellos y las próximas semanas están cargadas de nervios y de muchas horas de trabajo frente a los folios.

Los exámenes parciales y finales comienzan oficialmente el día 23 de este mes de enero y terminan el 11 de febrero. Para poder aprobar, el Gabinete Psicopedagógico de la unidad de Orientación Académica del vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad granadina facilita una serie de consejos, resumidos en diez pasos, para tener éxito.

Desde el gabinete apuntan que para poder rendir académicamente en esta época de exámenes «es necesario sentar los pilares básicos para todas las actividades que hagamos en el día a día». No sólo a la hora de sentarse a hincar los codos es necesario tener un horario. El primer paso es regular el patrón de sueño. «Si no se descansa bien no se puede memorizar adecuadamente. Acuéstate y levántate todos los días a la misma hora y no eches siesta de más de 30 minutos. Si tienes problemas para dormirte -lo cual dará problemas para levantarte a la hora deseada- trata de levantarte más temprano independiente de la hora a la que te quedaras dormido. Es preferible que no estudies un día o dos porque tengas sueño, en ese tiempo se va a regular tu patrón de sueño y podrás estudiar el resto de los días con normalidad», detallan.

En este decálogo es muy importante también la alimentación saludable. «No es necesario recurrir a productos milagro en estas fechas, nuestra dieta mediterránea tiene todo lo que necesita nuestro organismo. Se recomienda aumentar el consumo de los siguientes alimentos: frutos secos, plátanos, sardinas, boquerones. y por supuesto, ¡mucha agua!», especifican desde el servicio universitario. Al sueño y la comida se debe sumar hacer ejercicio físico diariamente, en el gimnasio o dando un paseo.

Y a la hora de hincar los codos, un término tan recurrido, es aconsejable «estudiar todos los días, aumentando cada día el tiempo dedicado a la memorización. Recomendamos estudiar intervalos de media hora e ir poco a poco aumentándolos».

La clave para llegar con los contenidos 'frescos' es repasar diariamente y dormir lo suficiente

Una vez sentado delante de los apuntes, los especialistas recomiendan una técnica de estudio eficaz. «Haz una lectura rápida, seguido una lectura más comprensiva, subraya, haz anotaciones marginales, -escribir en el margen de la hoja las ideas principales o palabras claves del texto leído-, haz un esquema, resumen o mapa conceptual o una mezcla entre esquema y resumen. Ahora no es periodo para hacer pruebas, si no dominas lo anteriormente mencionado, sigue tu propia manera de estudiar ahora, ya tienes un objetivo a trabajar cuando acabe este periodo de exámenes».

Desde el gabinete se destaca que la clave para memorizar la información estudiada «es el grado de repaso que le das a la materia. Debes de repasar lo estudiado todos los días -puedes dedicar a ello una hora más o menos al día-».

Es recomendable aplicar el 'principio de Premack', que consiste en estudiar en primer lugar la materia que más trabajo te cuesta o más te desagrada y en segundo lugar la que te resulta más fácil o menos te desagrada. Lo anterior también se aplica a cómo intercalar ocio y estudio, es decir, en primer lugar haces el estudio y después el ocio, «nunca al revés porque ya sabemos lo que sucederá».

Para el día que llegue la prueba los expertos recomiendan dormir lo suficiente la noche anterior, levantarse temprano, ducharse, desayunar, e irse con tiempo suficiente al lugar del examen. «Alejarse de aquellas personas que te pongan nervioso, al empezar el examen leer detenidamente las preguntas y preguntar las dudas, empezar siempre por las preguntas más fáciles. Después del examen no hablar con otros compañeros sobre el mismo y date un premio por el esfuerzo realizado, independientemente de cómo creas que te ha salido el examen», aconsejan.

Un consejo para estar tranquilo y hacer frente a la ansiedad. «Durante este periodo de exámenes puedes entrenarte en hacer la respiración abdominal durante unos diez minutos al día, así podrás recurrir a ella si te encuentras muy nervioso durante el examen o si te bloqueas», detallan desde el gabinete.

Por último, «recuerda que no te puedes quedar en blanco por arte de magia, no sucederá nunca si estudias como se ha mencionado anteriormente, la clave para no quedarse en blanco es repasar la información estudiada diariamente y dormir lo suficiente los días previos al examen».