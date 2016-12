Granada lidera las 'buenas causas'

Muchas horas por la noche mandando mensajes a correos electrónicos de asociaciones, mucho tiempo dejando mensajes en Facebook o poniéndose en contacto directamente con colectivos. A eso se han sumado campañas virales en whatsApp. Y, por supuesto, un tema que despierta una especial sensibilidad en la población como es el cáncer. Lo curioso, si se puede llamar así, es que en esta ocasión la investigación también está implicada. Estos han sido algunos de los elementos que han llevado a que la petición más firmada en 2016 en la plataforma Change.org tenga a la ciencia como protagonista. Y es precisamente parte de la investigación que se hace en la Universidad de Granada (UGR) para la que se requiere más financiación.

Sebastián Martín, un médico de Carmona y exalcalde del municipio sevillano, fue quien inició la petición para conseguir más fondos para que la Universidad granadina pueda terminar de desarrollar un nuevo fármaco contra el cáncer. Llevan más de un millón de firmas.

Martín contó que vio, hace más de un año, que el profesor Juan Antonio Marchal, del grupo de investigación CTS-963: Diferenciación, Regeneración y Cáncer de la UGR, que trabaja en el desarrollo del fármaco antitumoral Bozepinib, necesitaba dinero para poder continuar investigando. Entonces, inició la recogida de firmas en Change.org. Llevó primero, en diciembre pasado, unas cuantas firmas al Parlamento andaluz para que la Junta aprobara dinero para este fin científico. Hace unos días fue al Congreso de los Diputados con más de un millón de firmas y se reunió con diferentes partidos políticos.

Más de 1.076.000 apoyos

¿Por qué esta petición relacionada con Granada y el cáncer está en la cabeza del ránking? «Entendemos desde Change.org que el cáncer y su investigación para erradicarlo es algo que preocupa a los españoles. Por ello tampoco sorprende que la cuarta petición que más firmas ha conseguido este 2016 también tiene que ver con lo mismo: solicita que se incluya en las futuras declaraciones de la renta una casilla para poder dedicar fondos de los presupuestos generales del Estado a esta materia. En el caso de la petición de Sebastián Martín, además de todo el trabajo que ha ido haciendo y de haber permanecido en contacto con el equipo de investigadores, también tiene mucho que ver la viralización que se ha producido de su campaña a través de redes sociales, sobre todo, a través de Whatsapp», relatan desde la plataforma.

EN CIFRAS 1,4 millones de personas han firmado al menos una petición en España que ha conseguido su objetivo.

Esta iniciativa privada e impulsada por Martín -no hay que olvidar que la investigación se hace en los campus universitarios granadinos, pero la petición salió desde Sevilla- se ha colocado como la que más firmas ha conseguido, pero no está en el ránking del top de victorias. Falta que los investigadores de la Universidad granadina sigan recibiendo dinero para poder avanzar en la investigación. El profesor Marchal ha agradecido en diferentes ocasiones la iniciativa de Martín y el apoyo de la sociedad.

En el listado de Change.org de este año, la petición de Isidoro Martínez, el estudiante gaditano de 14 años, reunió 1.003.579 firmas para parar las reválidas. Está segunda. Ésta sí que ha conseguido su objetivo. El acceso al tratamiento para niños con síndrome de Duchenne y el veto a José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial completan las tres victorias más firmadas del año.

La actualidad política se dejó notar también en la plataforma. La tercera petición, en este caso, más firmada durante el año pedía un sistema electoral más justo. La petición, iniciada por un joven sevillano, consiguió más de 700.000 firmas. Sigue abierta.

Entre los temas con más firmas este año se incluyen temas con los siguientes epígrafes: 'Alargar el permiso de maternidad/paternidad al menos a 32 semanas'; que aprueben el medicamento Ataluren para nuestros hijos; 'Naciones Unidas: Pedimos ayuda urgente para miles de mujeres y niños en peligro de muerte'; '40 años cotizando deberían ser suficientes para jubilarse sin penalizaciones de por vida'; 'Congreso de los Diputados: modifiquen la Ley de Montes para que incendiar nuestros bosques no sea un negocio'; 'No habrá paz para los malvados o para que los delitos sexuales contra menores no prescriban'. Alguno con victoria y otro con el procedimiento de recogida de firmas aún abierto.

La que más firmas ha conseguido en la historia de Change.org en España es la creada por Maider Sánchez para conseguir que se repita el juicio de Marta del Castillo. Más de un millón y medio de firmas.

Una de las peticiones que se ha iniciado recientemente con un tema que afecta a una vecina que vive en Maracena es la que lleva por título 'Juana necesita tu apoyo para impedir que sus dos hijos pequeños vuelvan con el maltratador'. Ayer por la tarde habían conseguido más de 4.100 firmas.