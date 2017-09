Una vuelta por Europa en 19 días Los tres moteros jienenses, con la bandera de Mancha Real en el Cabo Norte de Nordkaap.l / IDEAL Tres moteros mancharrealeños viajaron al punto europeo situado más al norte LEONARDO LÓPEZ JAÉN Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:26

¿Qué harías antes de morir? Saltar en paracaídas o viajar a un destino paradisiaco podrían ser unas posibles respuestas. Hay mucha gente que no sabría qué responder ante esa pregunta, pero en cambio hay muchos otros que lo tienen muy claro. Es el caso de tres jienenses amantes de las motos que este verano han cumplido su sueño de viajar en moto desde Jaén hasta Cabo Norte, el punto más al norte de Europa, situado en Norkapp, Noruega. O lo que es lo mismo, se han enfrascado en un viaje de locura en el que han recorrido un total 12.400 kilómetros en 19 días. Para muchos una locura, pero para ellos, un sueño cumplido.

Estos tres moteros llevaban tiempo planeando hacer esta ruta pero a su forma. Valeriano Díaz es uno de los tres moteros que participó en el viaje y aseguró que se lo plantearon «a modo de reto». «Esta ruta es famosa y se suele hacer en unos 30 días accediendo a Noruega por la zona de Suecia. Pero nosotros preferimos hacerla pasando por los países bálticos, lo que supone más kilómetros, y en 19 días ida y vuelta» añadió.

«Este viaje era un sueño que tenía desde hace unos 15 años pero cuando en realidad empezamos a organizarlo fue hace tres años», explicó Valeriano Díaz. «Es un viaje muy duro porque hicimos una media de 500 o 600 kilómetros diarios, que son unas 12 horas al día encima de la moto», afirmó el motero jienense.

«Después de esto he aprendido que si te propones algo, lo puedes hacer»

Sin duda, la ruta más larga que hicieron estos motoristas fue desde Irún a Bruselas. «Recorrimos más de 1.100 kilómetros desde que salimos a las cinco de la madrugada hasta que llegamos a Bruselas a las diez de la noche», dijo Valeriano.

Lo de estos amantes de las motos puede parecer una locura pero Valeriano aseguró que durante su camino se encontraron a algunos italianos y alemanes haciendo la ruta en bicicleta.

Durante un viaje tan largo siempre hay algún percance. «Sufrimos 3 pinchazos que luego no nos quitó tiempo porque lo recuperamos en carretera», afirmó Valeriano Díaz que además sufrió una intoxicación alimentaria que le afectó durante tres días en los que lo pasó, asegura, «bastante mal».

Lo que no pueden negar estos amantes de las motos es que no han conocido mundo. Hasta llegar a su destino, el Cabo Norte noruego, Valeriano asegura que con certeza pisaron 13 países.

Esfuerzo económico

Pero por otra parte, para que la aventura fuera posible estos motoristas también tendrían que hacer un esfuerzo económico. «El coste ha sido mucho menos de lo que la gente se puede imaginar porque hay gastos que nos ahorramos como el de la comida, pero sin duda el gasto más importante es de la gasolina», explicó Valeriano Díaz. «Aún así, el coste ha sido menor de lo que nosotros mismos esperábamos», señaló.

La idea de hacer esta ruta siempre estuvo presente en estos apasionados de las motos pero les costaba dar el paso a hacerlo por unas cosas o o por otras. «Estas cosas las piensas pero hasta que no lo haces no te das cuenta de que realmente se puede hacer», afirmó Valeriano Díaz, a quien este viaje también le ha dejado una moraleja. «Después de esto me he dado cuenta de que si te propones algo, lo puedes hacer», apostilló el motero mancharrealeño.

Curiosidades

Un viaje en el que visitas tantos países en tan poco tiempo, deja algunas curiosidades como la que vivieron a su paso por Noruega. «Cuando llegamos estuvimos tres o cuatro días sin ver la noche porque el sol no llegó a ponerse», aseguró el motero Valeriano Díaz. «Fue una experiencia increíble, porque pese a que la ruta se puede hacer por crucero no es lo mismo que ver los fiordos noruegos desde tu moto», añadió.

Aún así, Valeriano avisó de que «es un viaje muy duro y a quien no le guste las motos se le puede atragantar». Sin embargo , también anima a hacerlo a cualquier persona que le guste el mundo de las dos ruedas. «Es totalmente recomendable para cualquier persona que le gusten las motos», apuntó Valeriano.

Además estos tres mancharrealeños aprovecharon para pasear la bandera del municipio jienense por toda Europa. «El ayuntamiento lanzó un reto que consistía en llevar la bandera del pueblo lo más lejos posible y nosotros aprovechamos y la llevamos hasta el Cabo Norte donde nos fotografiamos con ella», explicó Díaz.