¿Y usted, viviría con 600 euros al mes?

«Soy pensionista, tengo 12 pagas al año, ninguna paga extra. Mi pensión no llega a los 800 euros, estoy de alquiler, tengo un hijo en paro de 40 años a mi cargo que no cobra nada, tengo que comer y salir adelante. Voy a pedir ayuda a las asistentas y me dicen que hay personas en peor situación que yo. Que se metan en mi pellejo y paguen 400 euros de piso más luz, agua y comer. Los políticos tienen que bajarse lo que les sobra para que a los que nos falte podamos vivir». Son las duras palabras de Francisca Hermoso, una joven pensionista a causa de un accidente laboral que pone voz a las decenas de personas que ayer desafiaron ayer al mal tiempo y se reunieron en la plaza de las Batallas desde las 12:00 horas para defender unas pensiones públicas «dignas», al igual que sucedió en otros 150 puntos de España.

De camino a la plaza de las Batallas se respiraba el enfado. «Que se lo han llevado todo, no han dejado nada», comentaba un jienense. Fueron acompañados o solos, con amigos, en familia, en pareja. Fueron de muchas maneras, pero fueron. 'Somos mayores, no somos idiotas', 'Si nos tocáis las pensiones os echamos', o 'Las pensiones son un derecho constitucional' fueron algunos de los lemas escuchados en la plaza, donde se concentraron unas 1.000 personas según fuentes policiales y 5.000 según UGT Andalucía. Las reclamación principal: una subida real de sus pagas. «Queremos recordarle al Gobierno de turno que tiene que subirlas con respecto al IPC; anular las cláusulas que han hecho en las reformas de pensiones que permiten que a partir del año que viene bajen; acabar con la brecha de género, ya que las mujeres cobran unos 350 euros menos de media que los hombres; y pedir que si no llegan las cotizaciones hay que apoyar las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado, como pasa en toda Europa», indicó Juan Cobo Sánchez, miembro de la Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones y portavoz de este movimiento en Jaén, que consideró un «éxito» la convocatoria.

La protesta estuvo cargada de historias personales. Julia Cortés y sus cuatro hermanos se ven obligados a ayudar económicamente a su madre, que con una pensión de poco más de 400 no puede vivir. «Estoy aquí por mí, por mis padres y por mis abuelos. Los jóvenes somos los que vamos a tener jodidas las pensiones y solo veo mucha gente mayor, no sé dónde están ellos. Protesto porque no quiero estar trabajando hasta los 90 años o morirme antes como dice algún ministro por ahí», reivindicó la joven.

Por su parte, Carmen Fernández, otra pensionista, confesó que acudía para reivindicar que las pensiones actuales «no son dignas». «Nosotros hemos luchado mucho y hemos trabajado muchos años, que nos den lo que nos corresponde, que se lo han gastado en las autopistas, rescatar a los bancos, etc.», lamentó Carmen Fernández, que bromeó con que estuvo a punto de llevar un cartel con la frase 'Te vas a joder, Mariano, que vamos a vivir por lo menos hasta los 100 años', aunque al final portó uno en el que se leía 'No al 0,25%'. Y es que las pancartas criticando esa subida del Gobierno fueron, sin duda, las más repetidas.

En la misma línea se pronunció Pedro Ramírez, de 71 años, procedente «de un pueblo agrícola, Santisteban del Puerto, donde hay muy poco trabajo». «Yo estoy jubilado y mi paga es de 783 euros, quiero que nos paguen más a todos en general para poder vivir bien y seguir ayudando a nuestros hijos y nietos», criticó el jubilado.

Más duramente se pronunció Manuela Páez, presente en la concentración para pedir «justicia ante la mierda de subida de pensiones» del Gobierno español. «Es una vergüenza lo que están haciendo con el país, como no salgamos a la calle y protestemos nos limpian, nos saquean y nos dejan en la puta miseria. Tenía que haber venido más gente a protestar, pero bueno, el tiempo habrá influido», indicó.

Pensiones justas

Francisco Lara es otro pensionista, que cree que Jaén no respondió correctamente a la convocatoria, puesto que no hubo suficiente gente. «Se quejan en conversaciones de bar pero no salen a la calle. Mientras, aquí estamos reclamando la injusta subida de pensiones a la que estamos sometidos, viendo que los gastos suben cada vez más y a nosotros nos suben el 0,25%. Es imposible llegar a final de mes y tener suficiente dinero para hacer frente a todos los gastos. Queremos una subida justa y unas pensiones justas tanto para nosotros como para el día de mañana», reclamó.

Por otro lado, Maite Sánchez, Mari Ángeles Sánchez y Rafael Morales, de una misma familia, salieron ayer a la calle a pedir «justicia», puesto que consideran que las pensiones actuales «no son adecuadas». «La media es muy baja comparada con cualquier país de nuestro entorno. Hay pensionistas que tienen que ir a comer a comedores sociales porque la paga les da para pagar los gatos de luz, agua, teléfono y poco más. Las pensiones actuales de la mayoría de españoles no llegan a nada y es un ultraje la subida del 0,25% cuando sí hay dinero para rescatar otras muchas cosas», señalaron.

Asimismo, Rita López, jubilada de Jaén, confesó que su estado de salud le dificulta acudir a concentraciones como la de ayer, pero se ve obligada a hacer un esfuerzo por reivindicar lo que considera justo. «Estamos pidiendo que nos suban la paga. Cobro 600 euros después de llevar toda la vida trabajando. ¿Y usted, Mariano Rajoy, viviría con 600 euros al mes? La subida del 0,25% es una asquerosidad, que me suban 0,98 euros al mes mientras el resto de gastos suben mucho más. El último mes he pagado 300 euros de luz, y todo esto ayudando a la mitad de mis hijos, que están parados», criticó la pensionista.

También asistieron los sindicatos, como CC OO, que acudió para denunciar «la ridícula subida del 0,25% de las pensiones»; la precariedad de los jóvenes, «que serán pensionistas pobres si no se establece un modelo equitativo»; y que las bajas pagas «repercuten en el día a día de los comerciantes». «Exigimos la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 que ha creado muchas desigualdades», indicó Francisco Cantero, secretario general de la organización en Jaén. Por su parte, Manuel Salazar, secretario general de UGT Jaén, recalcó que los pensionistas están «hartos de la congelación, porque es el quinto año al 0,25%». «Están perdiendo poder adquisitivo de manera muy importante. Es necesario en un país que está creciendo al 3% que los que han soportado el mayor peso de la crisis cogieran parte del Producto Interior Bruto que se estaba generando», apostilló.

En la provincia jienense la movilización se llevó a cabo en ocho localidades: Jaén, Linares, Úbeda, Andújar, Alcalá la Real, Huelma, Jódar y Bailén. «Lo conseguiremos porque tenemos dos cosas: tiempo y la razón», concluyó Juan Cobo.

Por ejemplo, unas 500 personas se concentraron ayer en la Plaza de España de Andújar, convocadas por el Movimiento local que coordina Manuel García. Ni la lluvia ni el viento arredraron a los vecinos y vecinas que acudieron a la protesta donde se pudieron leer algunas pancartas como 'Si votas a los ladrones, te robarán tus pensiones'.

Asimismo, varios cientos de pensionistas y personas acudieron ayer a la manifestación que la Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones había programado en Alcalá la Real, a partir de las 12:00 horas. El acto tuvo lugar en el Paseo de los Álamos y a pesar de que la lluvia era intensa fueron llegando numerosos pensionistas, no solo de Alcalá la Real y sus aldeas, sino de otros puntos como Castillo de Locubín, Frailes y otros puntos.