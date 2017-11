Las víctimas silenciosas de la carretera Ofrenda floral en memoria de las víctimas realizada por Carlos, que sufrió un grave accidente. / POVEDA Miles de personas sufren secuelas físicas y emocionales de por vida por accidentes de tráfico JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Lunes, 20 noviembre 2017, 00:51

Fuensanta lleva el luto en la ropa y hasta en lo más profundo del alma. Su vida se estrelló en una curva cerca de Vilches hace unos meses. Disfrutaba de un paseo en moto junto a Juan Cristóbal, su pareja. Él iba a los mandos. El sol de marzo, la caricia del viento, el calor del cuerpo del ser amado sobre la moto. «Habíamos estado hablando de hacer viajes, de cuidar de los hijos ... de casarnos». Era el día perfecto. Entonces «vino un loco». Fuensanta vio perfectamente cómo se les venía encima un coche, y cómo Juan Cristóbal hizo una maniobra desesperada para evitar el impacto. Se salieron de la carretera. Ella quedó tendida en el asfalto con las dos piernas partidas y el corazón roto. Juan Cristóbal estaba muerto. «El otro ni se paró, nos dejó allí tirados y se fue a tomar cervezas», recuerda Fuensanta. Ayer, junto a más de un centenar de personas con la pena en la mirada, acudió al homenaje a las víctimas de siniestros de tráfico organizado por Stop Accidentes en la plaza de Santa María de Jaén. Un acto en el que las víctimas silenciosas de la carretera reivindicaron que las muertes por tráfico sean un asunto de Estado.

«Esta celebración es un compromiso con la vida. El objetivo irrenunciable deben ser cero víctimas, y tiene que convertirse en un objetivo de Estado, es un deber moral más allá de declaraciones de intenciones», reclamó Juan Manuel Alcalde, presidente de Stop Accidentes en Jaén. Alcalde reivindicó los compromisos sin cumplir de las administraciones y recordó que ellos están sufriendo en primera persona una tragedia global. «Hoy van a morir 3.000 personas en todo el mundo, de las que 500 son niños», denunció.

Hace ya ocho años y medio que a Pepi se le fue su hija Sonia a la edad de 22 años. Ocho meses antes había perdido a su marido de un cáncer. Ella esperaba en su casa de Villanueva del Arzobispo a que regresase su hija de trabajar. «Fue en las curvas del Jardín, en la provincia de Albacete. Ella iba bien, otro hombre le chocó. Y tantos años después no ha sido capaz de darme la cara. Con su muerte me quedé sola, muerta en vida». Pepi acudió ayer a la concentración de la plaza de Santa María vestida con colores alegres, los labios pintados, y el ánimo suficiente como para mantener las lágrimas a raya mientras relata sus penas. «Desde el cielo me dan fuerzas. Por ellos me levanto cada mañana, me arreglo y salgo a la calle a comerme el mundo. Por ellos dos», asegura.

Fuensanta y Pepi coinciden en un recuerdo: el absoluto desconsuelo, el desconcierto, la sensación de abandono y de soledad total de los primeros meses. «No era persona», resume Pepi. «Estás destrozada, totalmente rota, y tienes que enfrentarte a cuestiones como papeleos y burocracia», añade Fuensanta.

Atención a las víctimas

«Todas las víctimas y familiares tienen a su disposición la Unidad de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que desde su implantación en 2013 ha atendido a más de 4.000 personas en la provincia de Jaén, con asesoramiento y enlace hacia servicios psicológicos, jurídicos, médicos ... Ponen en contacto a las víctimas con todos los recursos públicos y privados que les pueden ayudar en esos momentos de impacto y shock», apuntó durante el homenaje de ayer Juan Diego Ramírez, jefe provincial de Tráfico.

El responsable de la seguridad vial en la provincia llamó la atención sobre lo que está ocurriendo este año: ha descendido el número de accidentes (en un 4% si se compara con los registrados el año pasado a estas alturas), ha disminuido del número de heridos (un 10%) pero sin embargo han aumentado los fallecidos, que han pasado de 17 (a 19 de noviembre, ya que final de año fueron 20) a 22 en la comparativa anual de 2016 y 2017. En ciudad, en cambio, se llevan registrados tres fallecidos por ocho del año pasado.

«Si analizamos circunstancias concretas de accidentes de carretera con víctimas mortales vemos la incidencia de la velocidad excesiva, del consumo de alcohol o drogas, de no usar el casco o el cinturón, de las distracciones. No es igual un impacto a 90 que a 120, o que se produzca llevando el cinturón o sin tenerlo bien abrochado. También hay que tener en cuenta el envejecimiento del parque automovilístico, con una antigüedad media de 13 años en Jaén, y el mantenimiento de las carreteras . Pero el factor humano siempre es la clave. Con pequeños gestos como abrocharse el cinturón, o evitando distracciones con el móvil, o por muy mal que esté la carretera adecuando la velocidad a las condiciones de la vía», señaló Ramírez.

Juan Carlos Ruiz, concejal de Policía Local y Tráfico de Jaén, señala la importancia de la concienciación y el trabajo con los niños, como el que se hace en el Aula de Tráfico de Jaén, con formación para todos los colegios de la ciudad.

Salir adelante

Javi, de 20 años, solo mira hacia adelante. El 19 de agosto de 2016 estaba de vacaciones en Aguadulce (Almería) cuando un coche conducido por un varón bebido y drogado se lo llevó por delante. «Frente al Paseo Marítimo, en un paso de cebra. Allí la velocidad está limitada a a 30 y él pasó a más de cien por hora. Me dejó destrozado», recordaba ayer. No paró. Lo cogieron poco después. A él le acaban de dar el alta tras más de un año para curarse de fracturas en piernas, brazos, hombros, traumatismo craneoencefálico. Ha logrado superar problemas con pérdidas de memoria y de orientación. Ahora se centra en su recuperación física.

Antes del atropello dudaba entre presentarse a oposiciones de Policía Nacional o probar a estudiar algo relacionado con la educación física. Su forma física era espléndida, con 90 kilos de puro músculo. Estuvo varios meses en coma. «Cuando salí, pesaba 40 kilos». Ha logrado rehacer su vida (su novia de entonces ya no está, pero ha encontrado nuevo amor) y desprende optimismo. «Voy a recuperar todo lo que pueda, a tope».