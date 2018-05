Varios interesados en adoptar a Jackie, el perro obligado a separarse de su dueño anciano La asociación Latidos Callejeros estaba buscando una acogida en Bailén o alrededores para evitar separarlos tan pronto LAURA VELASCO JAÉN Martes, 29 mayo 2018, 13:51

La Asociación protectora de animales y plantas Latidos Callejeros ha informado a través de su página de Facebook de que han recibido varios mensajes de personas interesadas en adoptar a Jackie, el perro del anciano que tiene que separarse de él al tener que entrar en una residencia. «Tenemos buenas noticias. Hay una persona de Bailén interesada en adoptarlo», han señalado, incidiendo en que entregan a los perros «con contrato de adopción» y realizan seguimientos.

La asociación estaba buscando precisamente una acogida en Bailén o alrededores para evitar separar tan pronto a ambos y, por otro lado, «facilitar la atención« que le puedan dar al animal.

La historia de Jackie y su dueño es estremecedora, según indicaba Latidos Callejeros. «Se trata de un señor cuya mujer murió hace un tiempo, y desde entonces está él sólo con su perro. No tiene hijos ni familia que pueda hacerse cargo del perro. El problema es que lo han avisado de que se tiene que ir a una residencia, y al pobre hombre no le ha quedado otro remedio que ponerse en contacto con nosotros, pidiéndonos ayuda desesperada para su perro, ya que a la residencia no se lo puede llevar y no sabe cuándo le avisarán para ingresar», señalaron.

Según informaron, es «una situación muy dura y triste», porque «no se hace a la idea de tener que separarse de su perro, pero no le queda otro remedio, y no paraba de llorar y abrazarlo«. »El problema es que nosotros no podemos ayudarle tampoco, a no ser que encontremos una casa de acogida para Jackie, porque es un perro que ha estado toda su vida con ese hombre, tranquilo en su casa. Y si lo llevamos a guardería, se moriría de pena. En cuanto a su carácter, es un perro muy muy cariñoso, bueno y tranquilo«, añadieron.