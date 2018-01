Varios alcaldes del PP de Jaén anuncian también su marcha

Los alcaldes de Aldeaquemada y Cárcheles, Manuel Fernández y Enrique Puñal, respectivamente, han anunciado este jueves que dejan el PP, según informa Europa Press; y el alcalde de Castellar, Gabriel González, lo hará "cuanto antes" y los cinco concejales de Beas de Segura lo harán entre hoy y mañana, mientras que en Albanchez de Mágina, Santa Elena, Montizón o Arquillos, entre otros, lo decidirán en los próximos días con sus militantes, según indica Radio Jaén Cadena Ser.

Las reacciones se suceden en cadena después de que anoche el alcalde de Porcuna y líder del sector crítico 'Jaén Adelante', Miguel Moreno, anunciara su decisión de abandonar el grupo municipal del PP y pasar al de no adscritos, consumado esta mañana junto al resto de concejales en la población. Moreno ha añadido que no le pide a nadie que se vaya del PP ni deje de hacerlo y ha descartado volver al PP, ya que su decisión es "muy pensada" y de varios meses, desde que en mayo acabara un congreso provincial que los críticos tildaron de "fraudulento". Y que dentro de un mes decidirán su futuro, si se integran en otra formación política o crean una nueva.

Los alcaldes de Aldeaquemada y Cárcheles dicen marcharse tras "la lucha por democratizar" el partido "sin que se haya conseguido absolutamente nada" y en la que se han sentido "abandonados" y "ninguneados". Puñal, que como Moreno es diputado provincial y también pasará al grupo de no adscritos, ha añadido que le acompañarán los otros cuatros concejales 'populares' de Cárcheles.

"Fui uno de los que animé a Miguel (Moreno) a dar el paso para intentar democratizar el partido y, como no ha podido ser, no lo voy a abandonar", ha afirmado Puñal, para el que esta salida "no es fácil" tras seis mandatos representando al PP, aunque "antes que las siglas están las personas y los valores" y seguirá trabajando por su pueblo, al que se debe. Sobre su futuro, ha señalado que es pronto para hablar, aunque ha destacado que 'Jaén Adelante' "tiene mucha gente detrás" y si se decide continuar, estará ahí.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Aldeaquemada al explicar su marcha del PP "tras toda esta lucha para intentar democratizar el partido" en la que "no se ha conseguido absolutamente nada, que nadie se preocupe" de lo que ocurría. Ha lamentado especialmente que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "ni se haya dignado a venir e intentar solucionarlo", a pesar de que desde 'Jaén Adelante' se "ha tratado por todos los medios de llegar a un acuerdo" ante lo que han obtenido "desprecios".

"Como estamos abandonados, nos vamos", ha apostillado Fernández. Por ello, se dará de baja y pasará a no adscrito en el Ayuntamiento, algo que los otros tres ediles 'populares' harán "con toda probabilidad". "Al menos, por lo hablado hasta ahora, es así, aunque tenemos que reunirnos", ha matizado.