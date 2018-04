Los dos últimos puestos del mercado de Bailén, en peligro Mercado de abastos de Bailén. / J. L. LÓPEZ El PSOE pide al alcalde que se tomen las medidas oportunas para rehabilitar la plaza y mantener los negocios vivos en este lugar JOSÉ LUIS LÓPEZ BAILÉN Lunes, 30 abril 2018, 00:29

Desde el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Bailén y mas concretamente desde el concejal Alonso Fernández se ha iniciado una campaña en Change.org de apoyo a los dos único puestos, carnicería y pescadería los conocidos como el de Nico 'Pellejero' y Miguel Ángel 'Boliche' que han venido siendo utilizados en el Mercado Municipal de Abastos desde mucho tiempo atrás ya que estos puestos han pasado de padres a hijos y son personas ligadas desde hace décadas al Mercado Municipal de Abastos de Bailén.

«A pesar de quedar esos dos puestos como habituales y fijos, en unas instalaciones obsoletas y olvidadas hasta la legislatura anterior, siempre han mantenido las ganas y el tesón por la que es la Plaza de Abastos y por su rehabilitación integral», dicen desde el PSOE y recuerdan lo que « las vicisitudes que han tenido que soportar en un recinto Municipal que paso años de olvido, luego de obras, inversión de su propio bolsillo en cámaras frigoríficas, ... y gracias a su esfuerzo, su trato y calidad mantienen una clientela constante y han mantenido el corazón de dicha Plaza vivo».

Por desde el PSOE creen que eso no seria justo, ni sería entendible para ellos, su clientela y los vecinos y vecinas de Bailén, por lo que el PSOE solicita a la Alcaldía como máxima responsable y a la Concejala del Área que junto al Ayuntamiento en Pleno incluidos técnicos municipales, entre todos y todas se busquen las soluciones justas para estas dos personas y sus negocios a la hora de licitar puestos, que no supongan que ahora los puedan perder tras lo que se considera un derecho adquirido y que su permanencia en sus puestos, no se dirima en los juzgados y se busque una solución sin tener que judicializar el derecho de estas dos personas y piden que « si la concejala del área Nieves Rusillo no da soluciones, sea el máximo responsable, el señor Camacho, alcalde de Bailén quien coja la riendas de este tema junto a los técnicos municipales para que se llegue a una salida satisfactoria y justa» para todos.