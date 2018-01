El 'caso tanatorio' deja descansar al fin al alcalde de Marmolejo Manuel Lozano junto a la presidente del PSOE de Jaén, Francisca Medina. / IDEAL La absolución ya es firme; "Ha sido un uso ruin de la política", asegura Manuel Lozano, causando "un daño importante al Ayuntamiento y a mí como alcalde" MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 22 enero 2018, 14:08

Libre de toda culpa. El alcalde y secretario general del PSOE de Marmolejo, Manuel Lozano, anunció hoy que su absolución en el denominado ‘caso tanatorio’ ya es firme. “Queda claro que no he cometido ningún delito, que todo está legalizado, que yo no firmé nada y que lo que se hizo, se hizo por el interés de los ciudadanos y ciudadanas, que era conseguir un tanatorio para un municipio con más de 7.000 habitantes”, señaló en rueda de prensa en Jaén. La sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal 1 de Jaén no ha sido recurrida.

Lozano afirmó que con este caso se ha infligido , pero también a la familia, y “quizá sea eso lo irreparable”. “Ha sido un uso ruin de la política. Hay afectados y daños colaterales, como mis hijos, mi familia, mis amigos y mis compañeros, que siempre han estado a mi lado y que han sufrido por estas acusaciones que se han demostrado que eran mentira”, indicó.

El alcalde acusó a PP y a IU de “judicializar la vida política” de Marmolejo, intentando “conseguir en los tribunales lo que son incapaces de conseguir en las urnas”. Además, desveló que esta estrategia de persecución judicial puesta en marcha por IU y PP le ha costado más de 77.000 euros al Ayuntamiento de Marmolejo, gastados en abogados y procuradores.

Por su parte, la presidenta del PSOE de Jaén, Francisca Medina, consideró que el caso tanatorio es un ejemplo más de que “la ruindad en política a veces no tiene límites” y recordó que Lozano “ha tenido que soportar durante años injurias y calumnias de IU y PP por unos hechos en los que no tenía ninguna responsabilidad”.

“IU y PP sólo querían su linchamiento político y mediático. No se han disculpado por el daño que le han causado a él y a su familia. Habrá que preguntar una vez más quién repara ese daño y ese dolor. Para algunos, acusar es muy fácil, pero luego agachan la cabeza y se esconden detrás de su cobardía. En política no todo vale y, desde luego, no se puede hacer política desde el rencor”, argumentó.

En cualquier caso, Lozano aseguró que su labor de gobierno se está realizando “sin mirar al pasado, sino trabajando de cara al futuro, sin entrar en vendettas personales ni políticas”. Después de 4 años de ruina en 2011-2015, Marmolejo “vuelve a estar en marcha en manos de un buen equipo de Gobierno, que gobierna para todos los vecinos y vecinas, sin distinción alguna y pudiendo mirarles a la cara”.

El alcalde valoró que en estos 2 años y medio de mandato municipal se ha reducido la deuda en más de 1,4 millones de euros. De la deuda con proveedores, que en 2015 estaba en 1,3 millones de euros, “sólo quedan 300.000 euros”. El Polígono Industrial Las Calañas vuelve a ser “una oportunidad” para el desarrollo económico y el empleo tras la firma de un convenio con Endesa que permitirá su electrificación completa para el año 2020. Además, se está recuperando esa “joya” que es el Balneario, que en 2015 estaba “enterrado y en ruinas”, con la recuperación de las fuentes, la rehabilitación integral de la casa del médico y la recuperación del entorno. “Pronto será una realidad”, destacó.

A esto hay que sumar subvenciones que tuvieron que devolverse, la pérdida de proyectos como la construcción de un centro termal en el Balneario, el impago del seguro del servicio de Protección Civil, el impago del seguro federativo de las Escuelas Deportivas, los caminos rurales “destrozados y abandonados” y el Polígono Industrial de Las Calañas “sin electricidad, enterrado y con reclamaciones judiciales”.