Siete terremotos más en Jódar, Larva y Peal Desde las diez de la noche del viernes, y antes de las siete de la tarde del sábado se registraron 21 terremotos JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Lunes, 9 abril 2018, 11:49

La tierra siguió temblando el domingo en el triángulo entre Larva, Peal de Becerro y Jódar. Hasta siete terremotos llegaron a registrarse en la zona, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Uno de los temblores, de 3 grados a las diez de la noche, se percibió en Jódar. El resto no no superó los 2,5 grados, por lo que no fueron percibidos por la población o al menos no ocasionaron llamadas a los servicios de emergencia, cómo sí ocurre cuando las intensidades son mayores.

Desde las diez de la noche del viernes, y antes de las siete de la tarde del sábado se registraron 21 terremotos con epicentro en Jódar, Peal, Larva y Chilluévar.

En las últimas semanas se están sucediendo los temblores en esa la zona, hasta el punto de que los expertos hablan de un enjambre sísmico. Al menos dos de los terremotos de toda la serie han llegado a la magnitud 4 y varios más han superado la tres.

De los últimos seísmos, al menos tres fueron lo suficientemente intensos como para ser advertidos por la población. Se produjeron entre la 1,42 y la 1,49 de la madrugada del viernes al sábado, con intensidades de entre 3.5 y 3.9. El resto fueron de poca intensidad, salvo otro de 3.3 pasadas las tres de la madrugada.