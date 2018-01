"La reunión de Sevilla es una frustración más, la ITI no va a ser el maná que llueva del cielo" "No va a traer millones de euros, redistribuye los fondos que ya hay, no son nuevos", denuncia UGT en su asamblea en Jaén con la secretaria general de Andalucía, que lamenta que la provincia viva "en el Día de la Marmota" MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 24 enero 2018, 13:51

"La reunión de Sevilla fue una frustración más. La ITI no va a ser el maná que va a caer del cielo y nos va a llenar de industria y nos va a traer millones de euros". Así de tajante se ha mostrado el secretario general del UGT en Jaén, Manuel Salazar, en su valoración de la reunión entre los representantes de la plataforma Jaén Merece Más y los de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, que llegaron al consenso de que la ITI (Inversión Territorial Integrada, fondos europeos para crear riqueza y empleo en zonas desfavorecidas) sean para la provincia de Jaén y no solo para la comarca de Linares. "No es el maná en primer lugar porque no son fondos nuevos, sino una reasignación de fondos. Cádiz lleva dos años y no ha visto ni el primer copo de ese maná. Apoyamos la ITI, por supuesto. En el caso de la comarca de Linares porque se le debe, no hay que pedir nada, que ya está firmado, por escrito", añadió.

"Desde UGT se lo dijimos a la plataforma, dejémonos de cartas a los Reyes Magos, que aquí cada colectivo va con su reivindicación, y que fuéramos a pedir en primer lugar lo que se nos debe. La factura pendiente, los proyectos industriales que iban a venir. Jaén necesita una discriminación positiva", sentenció Salazar.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que ha participado en la mañana de hoy junto a Salazar en una asamblea de delegados de la provincia, ha lamentado que vivamos en un "día de la Marmota". Jaén, apuntó también Salazar, "es un foto fija. Estamos como el año pasado, con el problema sempiterno de la falta de trabajo. Además, el paro femenino aumenta con la mecanización del campo, que está haciendo que la mujer salga del tajo".

Castilla también ha puesto el acento en los 111 trabajadores muertos en el tajo entre enero y noviembre del pasado año, lo que supone un aumento del 6,94 por ciento respecto al año anterior y ha advertido de la "infradeclaración" de las enfermedades laborales en Andalucía, donde "se tratan como enfermedades comunes de la Seguridad Social".

Además, ha destacado que de los fallecidos mientras trabajaban, 50 de ellos llevaban trabajando en ese puesto menos de un año, 26 menos de un mes y seis tan solo un día. Frente a estas cifras, Castilla ha advertido que su sindicato va a ser "muy combativa con quien no cumpla", al tiempo que ha exigido una mayor actuación de la Inspección laboral y "una mayor dotación" de inspectores.