Reúnen las firmas para decidir si sigue el alcalde de Porcuna

El alcalde de Porcuna y líder de la plataforma crítica Jaén Adelante hasta que en noviembre abandonó el PP, Miguel Moreno, ha informado este sábado de que en su municipio ya se han reunido las firmas necesarias para solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Jaén la celebración de una consulta popular-referéndum que "devuelva la voz a los vecinos" para decidir si sigue al frente del ayuntamiento o no. Decisión que Moreno adoptó después de que la actual dirección provincial del PP le reclamara, el acta tanto de concejal como de diputado provincial. Para este último cargo solicitó a su vez una votación de los concejales de la comarca de Martos, que fueron quienes le eligieron.

El regidor porcunense ha agradecido "una vez más" a sus conciudadanos de Porcuna "las más de 700 firmas" que asegura que se han recogido en el municipio para iniciar el expediente y celebrar ese referéndum, según establece la Ley de Consultas Populares de Andalucía. Esta fija que para un municipio como Porcuna son necesarias 500 firmas, más el 7% de la población que tenga por encima de los 5.000 habitantes, lo que hace un total de 670 firmas como mínimo, según ha indicado Moreno.

Las firmas se llevarán al pleno del Ayuntamiento de Porcuna para solicitar autorización a la Subdelegación del Gobierno y, a continuación, habrá un segundo pleno para fijar la fecha, que Moreno quiere que sea cuanto antes.

"Esta es la respuesta a Miguel Contreras (coordinador general del PP) y Juan Diego Requena (presidente provincial), que me exigen el acta porque dicen que es del PP", ha añadido el alcalde, para quien abandonar el cargo para el que fue elegido sería "una irresponsabilidad". Y como dejó el partido por el que se presentó, decidió hacer una consulta para que decida la ciudadanía, a la vez que anunció que no se afiliará a otro partido hasta que acabe el mandato municipal, si sus vecinos deciden que siga hasta entonces. Si no es así, afirma que dejará la alcaldía "al día siguiente".

"Se trata - concluyó - de devolver la voz a los ciudadanos y no porque lo digan Requena y Contreras, que a ellos les da igual lo que pase en Porcuna y en la comarca de Martos. Ellos están acostumbrados al dedo, a apoderarse de las actas, los puestos y los sillones, como ya sabemos en el fraude monumental que hicieron en el congreso (provincial del PP de mayo de 2017). Se llevan muy mal con la democracia".