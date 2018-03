Una provincia blanca y verde

El Día de Andalucía, cuya efeméride se celebró ayer, no fue un día festivo al uso. Los reconocimientos, recuerdos, actos institucionales y el ocio formaron parte de la agenda de los municipios de la provincia de Jaén, que mostraron su orgullo andaluz y jaenero a lo largo de toda la jornada.

Bailén

La Plaza de la Constitución volvió a ser el eje central de las celebraciones del 28 de febrero a las 12:00 horas, con la tradicional izada de la bandera de la comunidad andaluza como acto principal de la celebración del Día de la comunidad, en una mañana lluviosa y fría. Un grupo de representantes de la asociación Afixa (Fibromialgia de Jaén) en Bailén, encabezadas por su delegada, Mari Pepa Rodríguez, portaron la bandera hasta el mástil, donde fue izada.

Tras el acto, la Banda de la Asociación unión musical bailenense-Banda de Música de Bailén ofreció en el salón de actos de la Casa de la Cultura un concierto, que contó con la colaboración de la Asociación Cultural Contratiempos-Grupo de Danza de Ana María Padilla, la Academia de Danza Rocío Madueño y la Escuela de Danza de Lydia Aranda, en el que se interpretaron obras tan representativas como 'El Barbero de Sevilla', 'Andalucía Pura', 'La danza del Molinero' y 'La Alhambra Iluminada', entre otras.

Ya por la tarde, el programa se completó con el espectáculo 'El flamenco llama a la copla', en el salón de actos de la Casa de la Cultura, organizado por la Asociación Cultural Peña Flamenca El Puchero, con la colaboración del Ayuntamiento de Bailén y la participación de los artistas Blas Carmona, Cristian de Castro, Leonor López, Juan Carmona, Ana Carmona, el Grupo de Danza El Puchero, dirigido por Fina de Diego con Juan José Gutiérrez 'El Calao' a la guitarra, Jaci Cózar al piano y Mónica Anula al violín.

Navas de San Juan

La lluvia no impidió que en Navas de San Juan se celebraran con brillantez los actos programados con motivo del Día de Andalucía. La gran carpa instalada en el recinto ferial permitió que todas las actividades lucieran sin verse condicionadas por la meteorología.

Los actos abrieron con un concurso de cata de aceite de oliva virgen extra en el que participaron todas las almazaras del municipio. Al mediodía se desarrolló un concierto a cargo de la Banda Municipal Maestro Mota, que terminó con todos en pie entonando el himno de la Comunidad, y con una muestra de baile de la Escuela Municipal de Danza que dirige Encarna Ruiz. Tras la degustación de una paella gigante gratuita, que hubo de hacerse en tres grandes sartenes, tuvo lugar la actuación de la exconcursante de 'Se llama Copla', Isabel Rico. Por la tarde se celebraron dos desfiles, uno el de ropa flamenca 'Puerta grande', otro el de moda y complementos 'Primavera y Verano' de María Torres.

El grupo motrileño Kassia ofreció un concierto de rock que oscilaba entre los melódico y lo contundente, música siempre cercana a los 80 y 90, para rematar los componentes de la peña navera 'Tertulia Flamenca' por bulerías, soleares y martinetes.

Quesada

Un pueblo con notable afición al flamenco como Quesada, no podía celebrar el día grande de Andalucía sin acudir al cante hondo. La sede de la peña flamenca Las Madrugás acogió un recital de cante flamenco convocado al sustento de los versos del poeta de la tierra Antonio Quesada ('Si me niegas, niña, / tus besos, / te robaré los labios / 'pa' siempre. Y luego besarte / y quererte y luego quererte') y del cantaor flamenco gaditano Pansequito ('Yo no sé / lo que es la pena, / vivo en continua alegría. / Yo no sé / lo que es la pena, / tengo una novia morena / que se llama Andalucía'). En el encuentro actuaron al cante Encarna Cazorla, Bernarda Segura, Pedro Vílchez, Carmen Barba, Anabel García, Jesús 'Perchas', Antonio Gómez 'Cherrispe' y Juan Padilla. Al toque Juan Romero 'El Pere'.

Hubo también un recital de poemas a cargo de Consuelo Alcalá, exhibición de danza con la Asociación grupo bailes de salón y actuaciones del coro serrano Verde Oliva y de la Escuela municipal de danza. Al término de los actos se abrió una fiesta gastronómica a base de paella acompañada por cuerva para refrescar la garganta. La velada la organizó el Ayuntamiento de Quesada con la colaboración de la Peña Flamenca Las Madrugás y varias empresas locales.

Vilches

La Biblioteca Municipal acogió los actos celebrados en Vilches para conmemorar el Día de Andalucía. El encuentro permitió que durante hora y media música y verso se fusionaran al unirse la voz del poeta con las dulces estrofas de guitarra de los concertistas y compositores locales Antonio Romero y Berna Jurado. Fue un acto denso, emotivo en el que un colectivo de aficionados locales a la poesía rindió homenaje al poeta y narrador andaluz, perteneciente al movimiento del Romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer. Una veintena de personas dio lectura a los versos que configuran las 'Rimas y Leyendas', uno de los libros más populares de la literatura española.

En el acto, unos y otros reivindicaron el sentimiento andaluz y realzaron los símbolos y valores andaluces, el dúo de guitarra Antonio Romero y Berna Jurado interpretaron varios temas andaluces, entre los que no faltaron el 'Andaluces de Jaén' y el Himno de Andalucía.

También los escolares del colegio Nuestra Señora del Castillo celebraron el Día de Andalucía. Lo hicieron con una degustación de pan y aceite de oliva y con la apertura de un taller de flamenco para potenciar esta manifestación cultural, única y múltiple, símbolo de identidad de Andalucía, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Villacarrillo

El acto institucional del Día de Andalucía fue el elegido para hacer entrega del Premio Ciudad de Villacarrillo. En esta edición fue para Juan Antonio García López, quien emocionado recibió el galardón. «Es para mí un honor y un orgullo. Gracias a mis padres tengo los valores que tengo y he aprendido a no rendirme nunca», indicó Juan Antonio, que padeció una enfermedad siendo un adolescente que lo dejó invidente, lo que no le ha impedido conseguir todo lo que se ha propuesto, porque como manifestó en su intervención «nadie elige tener una enfermedad, una discapacidad, pero si elegimos la aptitud con la que la podemos afrontar».

El acto, presentado por Manuel Jiménez, comenzó pidiendo a todos los asistentes que se taparan los ojos, con unas vendas que se les había facilitado para percibir las sensaciones, haz de luz, olor, tacto... Un vídeo introducía la presentación del premiado, un premio propuesto por el Grupo de Espeleología GEV, con los avales que establece el reglamento, al Consejo de Participación Ciudadana, votado y sometido a Pleno, donde se ratifica la propuesta del acuerdo daba lectura la concejala de Cultura Rocío Marcos.

Torredonjimeno

El PSOE de Torredonjimeno celebró por décimo tercer año consecutivo el Día de Andalucía en la Casa del Pueblo, con la degustación de un tradicional hoyo con aceite de la localidad. El secretario general de la organización, Juan Eugenio Ortega, recordó que «esta agrupación comenzó con esta actividad hace más una década porque el gobierno de entonces no programaba nada para el 28-F y aún hoy sigue siendo la única actividad que se celebra este día en Torredonjimeno».

Aprovechando esta celebración, el PSOE local viene entregando el galardón de 'Tosiriano del año' a personalidades, instituciones o colectivos que por su trabajo en la ciudad han venido siendo merecedores de este reconocimiento. En esta edición, el galardón recayó sobre la Unión Deportiva Ciudad de Torredonjimeno, por su labor deportiva que combina el deporte semiprofesional con un equipo en Tercera División, compaginado «con una impecable labor con la cantera y con el deporte base contando en la actualidad con al menos un equipo en cada categoría de edad», tal y como valoró el alcalde, Manuel Anguita.

Guarromán

Las lluvia y el mal tiempo deslucieron los actos organizados por el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Andalucía en Guarromán. Hinchables, talleres de manualidades, reparto de panaceite con chocolate y los sones del himno de Andalucía a cargo de la banda de música de Francisco Latorre fueron los actos centrales, a los que añadieron actividades de flamenco en la peña de la localidad. Buen ambiente en el Aula Municipal, donde se desarrollaron finalmente los actos en recuerdo de la conmemoración de este día.

Además, durante toda la semana se puede ver en el patio de la Casa de la Cultura, la exposición 'La vuelta al Pueblo en 80 fotos', elaborada por alumnos del Colegio Carlos III.

Jódar

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jódar acogió el acto de reconocimiento y homenaje a Francisco Herrera Triguero, ante la presencia de familiares, amigos y vecinos que no quisieron perderse esta cita. Francisco Herrera Triguero, natural de Jódar, fue Medalla de Andalucía el pasado 2017.