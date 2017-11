La pobreza sigue castigando a Jaén Voluntarios recogen y clasifican productos en el Banco de Alimentos de Jaén. / JORGE PASTOR «Es una realidad en la provincia la pobreza energética o no tener dinero para el alquiler» LAURA VELASCO Jaén Lunes, 20 noviembre 2017, 00:52

Ayer se celebraba la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, pero Jaén lleva toda la semana hablando de ello. Desde la Diócesis de Jaén quisieron conmemorar este efeméride no con un día, sino con siete, por lo que los actos se han sucedido en las pasadas jornadas, con conferencias, asambleas, vigilias y eucaristías.

Toca hacer balance y la provincia no sale aún bien parada, según indican las diversas organizaciones benéficas. En el caso de Cruz Roja, creen que «la crisis no ha acabado para muchos, lo único es que no crece con la misma intensidad». «Hemos atendido a 4.300 personas más que el año pasado, cuando ya fueron 53.000. No solo necesitan alimentos, también es una realidad en la provincia la pobreza energética o no tener dinero para pagar el alquiler. Una madre me comentó hace unos días que acostaba a su hijo a las 20:00 horas porque no tenía dinero para poner el brasero», destaca José Boyano, presidente de Cruz Roja Jaén.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Jaén, Francisco Luque, es algo más optimista. Indica que en 2014 atendían al doble de personas que ahora, algo que podría venir motivado «por la creación de empleo, aunque sea temporal, y por la marcha de muchos inmigrantes a sus lugares de procedencia por no haber trabajo aquí».

«Es una realidad en la provincia la pobreza energética o no tener dinero para el alquiler»

Asimismo, desde la Hermandad Obrera de Acción Católica (Hoac Jaén) recordaron en que desde el principio de su ministerio «Francisco ha insistido en que necesitamos situar a los pobres en el centro del camino de la Iglesia». «La Jornada Mundial de los Pobres es una ocasión preciosa para cada cristiano, para cada comunidad, para toda la Iglesia. Acoger lo que se nos propone vivir en nuestra realidad cotidiana, creciendo en tener los mismos sentimientos de Jesucristo»», señalaron.

En el mensaje con motivo de esta jornada, 'No améis de palabra sino con obras', Francisco subraya que esta centralidad de los pobres en nuestras vidas es el signo decisivo del amor: «que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados; estimulando a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación», apuntó Hoac Jaén.

Cercanía con los excluidos

Igualmente, para toda la Iglesia y, en particular, para los trabajadores cristianos y para los movimientos y organizaciones eclesiales presentes en el mundo del trabajo, la jornada es ocasión de acrecentar la cercanía real de sus vidas «a la de los trabajadores pobres y excluidos, así como a la de las familias trabajadoras empobrecidas y excluidas». «Es la ocasión de sumar empeños en la lucha común por el trabajo digno, de redoblar el esfuerzo para que toda la Iglesia asumamos esta causa y crezcamos en conciencia concreta de lo decisivo que es el trabajo digno para luchar contra la pobreza», apostillaron.

Por último, la Hermandad Obrera de Acción Católica recordó que el Papa insiste en que «es necesario quitar centralidad a la ley del provecho y asignarla a la persona y al bien común, pero para que esta centralidad sea real, efectiva y no solo proclamada con palabras, es necesario aumentar las oportunidades de trabajo digno (...) que el trabajo, que es factor primario de dignidad, sea una preocupación central».