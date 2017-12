El Plan Comercio Seguro, activado para estos días navideños en Jaén Se refuerza la presencia policial en las vías de mayor actividad comercial y en las zonas de ocio y diversión EUROPA PRESS JAÉN Jueves, 21 diciembre 2017, 14:36

La Policía Nacional ha puesto en marcha en Jaén el Plan Comercio Seguro, destinado a mejorar la seguridad en el comercio durante la época navideña. El operativo, que se mantendrá activo hasta el día 8 de enero, implica un refuerzo de la presencia de agentes y cuenta con la participación de la gran parte de los efectivos de las brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de las comisarías de Policía de la provincia.

La subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, junto al comisario jefe principal del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Jesús Herranz, ha presentado este jueves el dispositivo que pretende prevenir que se cometan hechos delictivos --principalmente hurtos, robos y fraudes--, de los que son víctimas los comerciantes y clientes, proporcionando un entorno más seguro en los comercios.

Para ello, según ha destacado, se han puesto en marcha distintos mecanismos de cooperación entre las instituciones públicas y las entidades privadas implicadas en la seguridad y en la actividad comercial.

Molina ha agradecido el "esfuerzo especial" que cada año realizan por estas fechas los agentes implicados en el operativo, "trabajando para que otros puedan descansar y realizar con toda normalidad y seguridad sus compras navideñas". Todo ello gracias al refuerzo de la presencia policial, tanto de uniforme como de paisano, en los espacios de más movimiento comercial, mercados, polígonos industriales y las zonas de ocio y diversión.

Ha señalado, asimismo, que la colaboración entre el CNP y demás Fuerzas de Seguridad, junto con la Policía Local y el personal de seguridad privada, es imprescindible para garantizar la eficacia del operativo que se establecerá en la capital y en las otras tres ciudades de la provincia que cuentan con comisarías de Policía Nacional (Linares, Andújar y Úbeda)

La subdelegada se ha mostrado satisfecha por los resultados del dispositivo en años anteriores, como "muestran las numerosas comunicaciones de agradecimiento" que reciben los responsables de la Policía Nacional por parte de asociaciones ciudadanas y de comerciantes, así como del sector de la seguridad privada.

En la fase previa del plan, iniciada a primeros de diciembre, los agentes han contactado con las asociaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos para difundir y dar a conocer los principales consejos preventivos de seguridad, ofreciendo también información sobre precauciones y prevenciones que deben adoptar para evitar convertirse en víctimas.

En este sentido, se les están facilitando guías y trípticos. También en esta fase se han intensificado los contactos con los representantes de la seguridad privada para difundir consejos y pautas de actuación.

En la fase operativa, que comenzó el pasado lunes, el peso principal de las actuaciones lo llevan las Unidades de Seguridad Ciudadana, con un incremento de los servicios de prevención tanto de uniforme como de paisano, en los lugares de mayor riesgo para la seguridad de los comerciantes y público. Hay también un intercambio de información con comerciantes y ciudadanos y se potencia la presencia policial en lugares y zonas de gran afluencia de personas.

Consejos a comerciantes

Durante estos días la Policía distribuye folletos que resumen el contenido de la Guía Comercio Seguro, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con consejos de seguridad que se deben adoptar en el establecimiento.

Estas medidas se reúnen en un decálogo que pasa por disponer de un sistema de cierre seguro para todos los accesos, mantener alguna luz de fachada durante la noche, reforzar los espacios comunes (como vestíbulos o escaleras) o elementos de separación del establecimiento con otros edificios, instalar un timbre exterior con sistema para apertura remota o asegurar los productos con sistemas de alarma electrónicos y mantener fuera del alcance del público los de más valor.

Se aconseja, igualmente, no realizar el recuento de caja a última hora y solo, fijar un límite de dinero para la caja registradora y retirar lo que lo exceda, no fiarse de servicios técnicos no contratados o sospechosos, conectar la alarma de seguridad al cerrar comprobando que no haya nadie dentro y evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado.

Y a consumidores

Junto a ello, la Policía ofrece recomendaciones a los ciudadanos que acuden de compras a las zonas comerciales, como no sacar dinero a requerimiento de desconocidos, aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio. Asimismo, se aconseja no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso y, si se va a sacar dinero en un cajero, comprobar que nadie esté observando o siguiendo.

También se pide no aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieren ayudar, ya que en muchas ocasiones tras esa voluntad se esconde un delincuente, al tiempo que se alerta sobre los timos más conocidos y habituales.

Junto a ello, se ofrecen indicaciones sobre compras en Internet, así como de compras de productos falsificados que, además de suponer un delito relativo a la propiedad industrial, su adquisición puede conllevar problemas de seguridad o para la salud. Juguetes, aparatos electrónicos, baterías o productos alimentarios deben de pasar los controles correspondientes de entidades de Sanidad y Consumo.

Finalmente, desde la aplicación Alertcops cualquier persona con independencia de su idioma o de sus capacidades auditivas o vocales podrá comunicar una alerta sobre cualquier acto delictivo o incidencia de seguridad del que esté siendo víctima o testigo.