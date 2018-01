Piden el indulto para dos hermanos «engañados» por un tercero ya en prisión IDEAL Los dos vecinos de Mengíbar, que prestaron dinero a su familiar, entrarán en la cárcel en unos días por unos hechos ocurridos hace doce años MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 22 enero 2018, 00:15

María Dolores M. M. arrastra una condena de tres años y siete meses por ceder el uso de una cuenta bancaria a su hermano para sacar adelante su empresa, «indicándole su banco que no supondría ningún problema». El problema vino cuando este incumplió con los clientes y no pudo devolver el dinero. «Pese a demostrarse que ella no percibió dinero ni tenía relación con la empresa, ha perdido todo, le subastarán la casa donde vive con su familia y entrará en prisión en días por hechos ocurridos hace doce años. Sin antecedentes, honrada, necesita ayuda». Así comienza la redacción de la petición de indulto, que se va a realizar tanto formalmente, por escrito y recogiendo firmas físicas y en change.org, tanto de esta vecina de Mengíbar como de su hermano Pedro M. M., condenado a la misma pena por el mismo caso. En unos días deben entrar en prisión.

«Confió en su hermano que era el que llevaba las cuentas de la empresa. Pese a que este huyó de la escena, él dio la cara e intentó buscar soluciones, pero fue imposible. Su hermano percibía el dinero de los clientes, firmaba los contratos, usaba la cuenta bancaria y él solo se dedicó a trabajar en el taller y en el exterior. Ha sido condenado por ser socio del hermano a pesar de demostrarse que no percibió dinero alguno, ha perdido todo, trabaja de asalariado y su nómina está embargada por otras deudas de la empresa», asegura la petición impulsada por el Gabinete Jurídico Pericial Lexperitia (Asesoría Berenguer) a través de Change.org (ayer contaba ya, en menos de doce horas, con la firma de 369 personas) y en su sede física en Mengíbar en la Avenida San Pedro Apóstol, donde se pueden se recoger hojas para rubricar la petición de indulto. Comercios, bares, la plaza de abastos, la casa de la cultura o asesorías van a disponer de hojas.

María Dolores, añaden, tiene dos hijos de 20 y 13 años y cuida de su madre de avanzada edad, hipertensa y diabética. En las redes sociales se han movilizado ya vecinos. «Se va a realizar un petición de indulto basada en que existen motivos de equidad, humanidad y justicia, de suficiente entidad como para evitar que tres hermanos de una misma familia terminen en prisión por unos hechos que ocurrieron hace más de doce años, cuando uno de ellos ya cumple la condena que se le impuso», pidiendo por ende «una previa suspensión de la ejecución de la pena, y un indulto parcial o conmutación de la pena por una inferior para que puedan evitar el ingreso n prisión».

Además, señalan, «ha sido y es una buena vecina de Mengíbar, incapaz de cometer delito alguno de forma consciente, socialmente muy querida por todo el pueblo de Mengíbar, entendemos que su ingreso en prisión, transcurridos más de doce años desde que ocurrieron los hechos, y cuatro desde que fue condenada, sería contrario al espíritu de reinserción social, siendo muy importante el perjuicio que se ocasiona no sólo a ella, sino a los que de ella dependen», apostillan.