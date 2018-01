El PP pide a la Junta que "deje de hacer propaganda" y "salde la deuda" de la Patrica con los ayuntamientos Contreras ha afirmado que, desde el año 2012, el PSOE se está "saltando" su propia normativa, "una ley que establecía que el dinero que percibiesen los ayuntamientos se iría incrementando año tras año" E. P. JAÉN Sábado, 20 enero 2018, 19:22

El coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras, ha pedido este sábado a la Junta de Andalucía que "deje de hacer propaganda y no asfixie a los ayuntamientos saldando la deuda que mantiene por la Patrica".

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, haya presentado este sábado en Jaén una campaña informativa con la que el partido valora lo que ha supuesto la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) de la Junta de Andalucía en los municipios, y con la que se subraya que el Gobierno andaluz "arrima", así, "el hombro".

Contreras ha lamentado que "lo único que le preocupa al Partido Socialista es la política de propaganda, mientras no cumple con los que ellos mismos aprobaron por ley", y ha afirmado que, desde el año 2012, el PSOE se está "saltando" su propia normativa, "una ley que establecía que el dinero que percibiesen los ayuntamientos se iría incrementando año tras año".

Ha enfatizado que, "a día de hoy, a los ayuntamientos de la provincia de Jaén les corresponde recibir cerca de 60 millones de euros" según lo establecido en la Ley. Además, ha señalado que "son muchos los alcaldes, también socialistas, que nos piden que sigamos reivindicando a la Junta que cumpla y pague la Patrica".

En esta línea, Contreras ha señalado que "la Junta ha acumulado una deuda descomunal con los ayuntamientos, ya que desde el año 2012 tienencongelados estos fondos, y desde el año 2015, deberían mantenerse en 600 millones de euros, y, en la actualidad, los socialistas mantienen el fondo de la Patrica en 480 millones de euros, es decir, no han incrementado el fondo desde 2012".

Al hilo de esto, el coordinador del PP ha criticado que "el PSOE presume de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Junta, pero la incumplen, ya que irían incrementando los fondos año a año hasta llegar a dotarlo de 600 millones de euros".

El PP ha tildado al PSOE de ser "el partido del bloqueo", lo que "imposibilita la mejora de la situación económica municipal", por lo que "venir a la provincia a presentar una campaña sobre la Patrica no es más que una cortina de humo del PSOE para ocultar la deuda y la discriminación que sufre Jaén", según ha apuntado.

En este sentido, el popular ha anunciado que su partido propondrá dejar en "clara evidencia lo que realmente la Junta de Andalucía adeuda a cada uno de los 97 ayuntamientos de la provincia, y, así, exigirle que salde cuanto antes la deuda que mantiene con los ayuntamientos y no retener ese dinero que no le pertenece".

"Esto contrasta con lo que hace el Gobierno de España, del Partido Popular, que año tras año incrementa la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y, por tanto, da más recursos económicos a los ayuntamientos de la provincia para que puedan prestar servicios". "En cambio, en Andalucía, Susana Díaz prefiere manejar el dinero y malgastarlo, antes que ponerlo a disposición de las administraciones locales que son las que verdaderamente se preocupan de los vecinos", ha señalado Conteras.

El dirigente popular ha concluido instando al PSOE a estudiar un poco "para no dar palos de ciego" a la hora de hablar del sistema de financiación, recordándole que, "mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, no se cuentan con los recursos previstos en ellos para las comunidades autónomas". Por ello, ha animado a la dirigente socialista a "convencer a su secretario general, Pedro Sánchez, para que apoye las cuentas del Estado".