El paraíso interior jiennense se promocionará en España con 5,5 millones de cupones de la ONCE

Miércoles, 22 noviembre 2017, 16:25

'Jaén, paraíso interior' se promocionará en toda España a través de más de 5,5 millones de cupones de la ONCE, ya que la imagen conmemorativa del 20º aniversario de la creación de la marca turística provincial será protagonista del cupón del próximo 7 de diciembre.

Este cupón especial, enmarcado en las actividades impulsadas por la Diputación con motivo de esta efeméride, ha sido presentado este miércoles por el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, junto a la directora y la subdirectora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano y María del Carmen Álvarez.

Pérez ha destacado la importancia que supone esta iniciativa para la promoción de la provincia, ya que el cupón de la ONCE protagonizado por la imagen del 20 aniversario de 'Jaén, paraíso interior' "va a recorrer todo el país vendiendo este diseño".

"Este cupón refuerza la promoción de una marca que lleva 20 años intentando prender en la memoria del viajero y que a éste le llegue al corazón nuestro territorio, que atesora la mayor superficie de espacios naturales de España, más de 66 millones de olivos que aspiran a ser Patrimonio Mundial, la mayor concentración de fortalezas y atalayas del sur de Europa o dos joyas del Renacimiento, como son Úbeda y Baeza", ha comentado.

Asimismo, ha alabado esta iniciativa no sólo por la difusión que supone para el paraíso interior jiennense, sino también por la vertiente solidaria del cupón de la ONCE. Al hilo, ha apuntado que no se trata de una actuación más, sino que es "una acción que se convierte en solidaridad para un grupo de personas que lo necesita y que quiere formar parte de una sociedad cada vez más exigente".

Por su parte, la directora de la ONCE en Jaén ha precisado que serán más de 5,5 millones los cupones de esta entidad los que se podrán a la venta el próximo 7 de diciembre en toda España. "Esto quiere decir que, si se vendieran todos, serían más de cinco millones y medio las personas que tendrían en la mano la marca turística de la provincia de Jaén", ha remarcado.

El cupón de la ONCE dedicado al vigésimo aniversario de la creación de la marca 'Jaén, paraíso interior' se podrá adquirir por un euro y medio. Con este cupón, la organización repartirá el día 7 de diciembre 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

