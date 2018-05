El olivar jienense se libra de los daños de la granizada que sí afecta a frutales y huertas Flores del jardín de Paseo de la Estación de la capital. / LIÉBANA El tamaño del granizo y que todavía no ha comenzado su floración minimizan los efectos más graves a diferencia de otras provincias MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 3 mayo 2018, 00:11

La inquietud se apoderó de buena parte de los agricultores de Jaén anteayer al filo del mediodía, cuando empezaron a llover piedras de hielo del cielo. Variando la intensidad, durante una media hora, granizó sobre la capital y otros municipios cercanos, blanqueando las calles como si hubiera nevado. Y de nuevo se miró con miedo hacia arriba, después de meses de hacerlo por la sequía, justo cuando ya se había perdido merced a las generosas precipitaciones de los últimos meses, que han dado ya más agua de la que requiere un olivo al año y está cubriendo ya su déficit hídrico de ejercicios anteriores.

La preocupación llevó ayer a las asociaciones agrarias a hacer una valoración 'in situ' de «si se han producido consecuencias para el sector agrícola». Y tanto el estudio en la zona como las llamadas de agricultores particulares tranquilizaron, sobre todo en lo referente al olivar, donde en general «no ha habido daños apreciables».

«Fueron granizos de muy pequeño tamaño, y lo fuerte duró 4-5 minutos. Cayeron en la capital, en Mengíbar y en Carchelejo. En Alcalá fue nieve más bien, pero con una intensidad no muy alta. En el olivar parece que no ha hecho daño, quizás solo en alguna zona determinada. Además, todavía no está la floración, no está abierta la cápsula, en ninguna zona de Jaén. Va retrasada respecto a otros años, por lo que los daños son escasos», subraya Pedro Reca, responsable del departamento de seguros de Asaja-Jaén. Si, como se espera, el sol brilla esta semana, la floración del olivar es «inminente».

«Causó mucho recelo el granizo entre los agricultores porque si el pedrisco es muy fuerte te hace daño aunque la flor no esté abierta. Si llega a ser así no tenemos cobertura, en quince días ya sí. Me preocupan mucho los pedriscos tempranos. Cuando se ve el fruto son mucho más fácil de cuantificar los daños, pero así no sabes cuánto va a suponer. Los seguros del olivar no tienen seguro de pedrisco, cubren otros desperfectos pero no eso», añade.

Temperaturas primaverales ya

«Ahora es cuando el agricultor tiene que estudiar, ahora los seguros de contratación. Puede ser que sea un aviso», apostilla. Al olivar no le ha hecho mucho daño, pero el daño sí ha sido más importante para los árboles frutales como el cerezo, que ya habían florecido, y para las huertas, añaden desde las asociaciones agrarias. También para los nidos de los pájaros que ya estaban comenzando con la cría.

En otras provincias ha afectado de una forma más notable, como en el caso de Almería, donde varios invernaderos no han podido aguantar y se han derrumbado.

En cuanto al tiempo para esta semana, todo apunta a que tras la granizada llega la calma. El cielo dará una tregua durante los próximos días. Al menos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan más fenómenos meteorológicos de este tipo esta semana. Los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas, tendiendo a nubosos o cubiertos a partir del mediodía, y con una subida de temperaturas, más acordes con la primavera.

Así, únicamente se recogen alguna opción de precipitaciones leves para esta tarde y para el lunes y martes. El fin de semana, cuando tendrán lugar 18 cruces de mayo en la capital, no hay previsión alguna de lluvias. Las temperaturas irán de los 12 grados centígrados a los 26.