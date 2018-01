Movimientos de última hora para evitar la ruptura en el Partido Popular provincial Candidatura alternativa a la dirección del PP Provincial que concurrió el congreso de mayo. / IDEAL Juanma Moreno dice que se busca una solución y advierte a los críticos jienenses del «gravísimo error» si se van, mientras que Miguel Moreno habla de «injusticia y ninguneo» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 10 enero 2018, 11:24

Algo se mueve en el PP, tras ocho meses de ruptura del partido en la provincia. Ayer habló desde Sevilla sus presidente regional, Juanma Moreno, y los críticos señalan algunos contactos con la dirección jienense en busca de un «acercamiento». Todo ello en vísperas de que esta tarde, a las ocho, se reúna en Quesada el sector ‘Jaén Adelante’ para decidir su futuro en el PP, que según su líder, Miguel Moreno, pasa porque los grupos municipales del PP en los ayuntamientos que así lo decidan pasen a ser no adscritos, cuando el día 24 cumpla el plazo de dos meses dado. Aunque de momento Moreno ha aplazado hasta entonces su propuesta de crear un nuevo partido para dar tiempo a esos contactos y, si no hay «un acuerdo digno para todos», que quienes hayan dado el paso de dejar el grupo popular decidan si integrarse en otro partido o crear uno nuevo.

Juanma Moreno advirtió por la mañana a los críticos que «probablemente cometerán un gravísimo error» si se van de la formación, así como también una «dejación de funciones» en el objetivo de trabajar por los ciudadanos de Jaén y de Andalucía. Añadió que las direcciones provincial y regional están intentando resolver este conflicto y que «el trabajo hay que hacerlo desde dentro», apelando «al sentido de la responsabilidad» para entre todos conseguir «el objetivo de gobernar en Andalucía».

‘Jaén Adelante’ se reunirá esta tarde en Quesada para decidir su futuro, si antes del día 24 no hay acuerdo

Fue a preguntas de los periodistas y tras reunirse en Sevilla con la junta directiva del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. El presidente del PP andaluz insistió en que sería un error el que, «en el seno de las discrepancias razonables y legítimas que pueda tener cualquier dirigente o afiliado, se rompa un proyecto político». Y que «fuera del PP no hay ninguna formación política que sea una clara alternativa al PSOE».

Abogó en su lugar por «unir voluntades» en beneficio de los ciudadanos y dijo que Andalucía está en un «momento histórico». «Podemos cambiar el rumbo, conformando una nueva mayoría en las próximas autonómicas que nos puedan llevar al Gobierno», apostilló.

Respuesta

Desde Jaén le contestó el líder de los críticos, Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, quien lamentó la tardanza del presidente regional en pronunciarse, «antes de llegar a la actual situación, con daños ya irreparables, con ruptura en las familias, en el partido, en los ayuntamientos y en las instituciones», tras el «pucherazo y el fraude que hubo», insistió, en el congreso provincial de mayo del año pasado.

«Con todos mis respetos al presidente regional, no sé si será un error, ya se verá. Pero lo que sí es una grandísima injusticia que un grupo de alcaldes, diputados y militantes, con una clara vocación municipalista y una amplia experiencia en el partido, hayan recibido como única respuesta el ninguneo, el desprecio, el insulto, las investigaciones, una causa general contra mi persona... Y todo ello con el silencio y el consentimiento de las direcciones regional y nacional del partido. Más que un error, ha sido una gran injusticia», remarcó Miguel Moreno a IDEAL.

«Efectivamente – prosiguió – , los conflictos se arreglan dentro, pero si no hay voluntad, no se arreglan, como se ha hecho durante todos estos meses, mirando para otro lado». Y aludió a los intentos de acercamiento realizados en este tiempo por él mismo, Marian Adán, el alcalde de Santa Elena (Juan Caminero), el parlamentario Miguel Ángel García Anguita o el exalcalde jienense Miguel Sánchez de Alcázar. «Todos estos intentos dinamitados por quien no quiere el acuerdo, José Enrique Fernández de Moya (anterior presidente provincial)», lamentó.