Más de 2 millones de euros en ayudas para proyectos de desarrollo rural en la comarca Taller de fabricación digital en Cambilab, empresa que recibió una de las ayudas en el marco anterior. / GDR SIERRA MÁGINA Se primarán las iniciativas que impulsen la promoción de la mujer y de la juventud y el fomento de la innovación en el territorio rural ASCENSIÓN CUBILLO SIERRA MÁGINA Sábado, 23 diciembre 2017, 00:19

A finales de noviembre se abrió la ventanilla para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local, en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020. En esta ocasión se produce un cambio de modelo y las convocatorias pasan a ser anuales en concurrencia competitiva. Así pues, de los 72 millones destinados a Andalucía en la convocatoria de 2017, a Jaén le corresponden 12,9 millones que se repartirán entre los 7 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia. Mágina, por tanto, cuenta con una partida de 2.275.142 euros.

Esta convocatoria de subvenciones plantea como objetivos prioritarios el impulso de la perspectiva de género, la promoción del papel activo de la mujer y de la juventud y el fomento de la innovación como alternativa a la actividad agraria. Para José García Vico, gerente del GDR de Sierra Mágina, constituye una gran oportunidad. «Para las zonas rurales como Sierra Mágina ofrece un marco financiero en el que se puedan desarrollar actividades que contribuyan a la disminución de las desigualdades de género y los efectos del cambio climático, pero sobre todo, y desde mi punto de vista, al fomento de microempresas. Este marco está enfocado para proyectos que no supongan una excesiva inversión. El ámbito de actuación no está tematizado como otras convocatorias de la Junta de Andalucía, no son exclusivamente para turismo, comercio o industria. Al margen de eso, ofrece posibilidades para la población en su conjunto, con especial atención a las mujeres porque hemos detectado que son las que mayor problema tienen, por unas circunstancias o por otras, de acceso a la financiación. A todo esto hay que añadir que el porcentaje máximo de inversión subvencionable por primera vez puede alcanzar el 75% (téngase en cuenta que no se subvencionan gastos de funcionamiento, sólo inversión)», explica el gerente del GDR.

Según el delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Balbín, el marco «para la provincia jienense se cerrará con más de 5 millones de euros por grupo».Los GDR dispondrán de distintas fases para solicitar los incentivos en el marco de un misma convocatoria. Esta forma de operar facilitará la puesta a disposición de la totalidad de los fondos destinados para cada línea de ayuda, ya que tras este primer plazo de 2 meses, que concluye el 29 de enero, se abrirá un segundo periodo de solicitud de 3 meses para aquellas líneas que aún cuenten con presupuesto disponible.

Servicios de proximidad

En el marco anterior, los servicios de proximidad fueron los que más subvenciones recibieron en Mágina, especialmente sanitarios: clínicas podológicas, dentales y de fisioterapia. También hubo proyectos como los de la quesería y la bodega de Arbuniel; asesorías y estudios de arquitectura; e innovación en nuevas tecnologías (Cambilab).