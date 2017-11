Miguel Moreno (PP): "No habrá paz sin justicia, unidad sin democracia"

El alcalde de Porcuna y líder de Jaén Adelante, la corriente crítica en el PP Adelante Jaén, Miguel Moreno, ha señalado este martes en la capital jienense que su partido atraviesa en la provincia “los peores momentos desde su fundación”, en contra de lo que piensa “el aparato”, al que acusa de actuar “a dios rogando y con el mazo dando”, en referencia a los recientes intentos de “aparcar las diferencias internas” porque se acercan las elecciones y a la vez expedientar a varios miembros de la corriente. “No va a haber paz sin justicia y no va a haber unidad sin democracia”, ha sentenciado.

Para ello, ha propuesto cuatro puntos de acuerdo: que se abra expediente igualmente por incumplir los estatutos al anterior presidente provincial, ya que el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya “no tiene inmunidad”; la confección de una candidatura integradora, la celebración de un congreso después de las elecciones y revisar las estructuras locales porque hay miembros, como el portavoz del PP en Úbeda, que no atiende las directrices de la nueva dirección local del partido.

Moreno ha dicho estar dispuesto a discutir estos cuatro puntos, pero que cada vez que la dirección provincial ha enviado a “un emisario y se ha iniciado un diálogo y un acuerdo, viene el señor De Moya el viernes y el sábado dinamita cualquier puente que haya”.

El alcalde de Porcuna ha anunciado que este viernes entregarán en la sede del PP andaluz en Sevilla las más de 800 firmas recogidas solicitando la apertura de expediente a Fernández de Moya y mantiene que si en el plazo de dos meses no se le ha abierto, abandonará el Grupo Popular en Porcuna y se irá al de no adscritos, pero que ello no significa que deje el PP. Aunque ha reconocido que este movimiento supondría un incumplimiento estatutario y la consiguiente expulsión del partido. Y ha dicho que tiene que hacerlo por dignidad.

Asimismo, ha indicado en respuesta a los periodistas que han recibido ofertas de integrarse en el PSOE, Ciudadanos y en partidos independientes. “Aquí no se trata de sillones. Aquí se trata de dignidd. A estos compañeros se les da bien cualquier situación menos encontrarse a alguien con dignidad, porque no saben qué hacer con él”, ha apostillado.