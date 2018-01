Marian Adán se queda en el PP y se sitúa al frente de los disidentes Miguel Moreno (delante, a la derecha), junto a Marian Adán y Alejandro Morales entre el público del salón de Diputación. / IDEAL También sigue Jesús Estrella, mientras que el alcalde y los concejales de Albanchez de Mágina se marchan al grupo de no adscritos R. I. JAÉN Sábado, 27 enero 2018, 00:37

«Yo soy de Miguel Moreno, lo voy a ser hasta el último día de mi vida, yo soy de Jaén Adelante y yo soy del Partido Popular. Voy a seguir para cambiar mi partido desde dentro», afirmó Marian Adán, la portavoz del PP en Quesada y candidata a la secretaría general en la candidatura que encabezó Miguel Moreno en el congreso provincial del año pasado. Decisión que hizo pública el pasado jueves por la noche a los miembros de la plataforma crítica, tras la salida del alcalde de Porcuna y de una veintena de concejales y alcaldes, después de que no hubiera un acuerdo «digno» con la dirección provincial y tras un congreso que califican de «fraudulento».

Marian Adán, que ahora liderará a los críticos, dice que su decisión no ha sido fácil ni interesada, que es personal y «basada en el dolor», pero que no se ha visto fuera por mucho que ha conocido «los sinsabores» de este partido y que se lo debe a su pueblo, a sus compañeros y a su familia, que le pide que no se rinda. «No he nacido para rendirme y yo voy a seguir en el Partido Popular, dando amparo en la medida de lo posible a aquellos compañeros que se queden, dando amparo a este movimiento y trasladando sus valores: democracia, renovación, participación, el papel de las nuevas generaciones», indicó.

Añadió que espera no defraudar a nadie, que los que se van del partido no se han rendido y que cada uno tiene una situación diferente en su municipio. «Tengo la ilusión, las ganas y la edad para seguir adelante. Seguramente para fracasar, o quizá para triunfar. Para mí el triunfo es trabajar por Quesada y por el Partido Popular», agregó antes de decir que sabe «lo que sobra en el partido» y la «falta de humanidad» que ha visto. Y que espera no defraudar a quienes se quedan y a quienes no.

Por otro lado, el alcalde de Albanchez de Mágina, Alejandro Morales, y los concejales del grupo municipal el PP decidieron pasar al grupo de no adscritos y darse de baja en el partido y como presidente local del mismo.

Asimismo, en el Partido Popular de Andújar nadie va a dejar esta formación política, aún teniendo en cuenta que en un principio algunos apoyasen el proyecto que encabezaba Miguel Moreno. Para Jesús Estrella, presidente local del Partido Popular de Andújar, esta fuerza política en nuestra ciudad está «más unida que nunca», según declaraciones que realizó en Ser Andújar, siendo el principal valor que representa o dignifica al PP en Andújar. Estrella indicó que hace cuatro meses contó con el respaldo totalitario de los militantes cuando fue reelegido como presidente local, por lo que no quiere defraudar a quienes confían en su gestión y trabajo.

Trabajo y trabajo

Por su parte, el expresidente del PP de Jaén José Enrique Fernández de Moya afirmó ayer que «cualquier cualquier situación interna» en el partido «solo se combate con trabajo, trabajo y trabajo». «No me pronuncio (sobre la salida de Moreno), como tampoco me pronuncio sobre el alcalde de Linares -el socialista Juan Fernández, que recientemente ha cesado a dos concejales al considerar que lo traicionaron-», dijo Fernández de Moya.

Añadió que no ostenta ningún puesto de responsabilidad en el PP jienense, aunque desde el sector crítico se le considera autor intelectual de un congreso «fraudulento» tras no poder optar a la reelección como presidente provincial por incompatibilidad con su cargo de secretario de Estado de Hacienda.

En cualquier caso, Fernández de Moya apeló «a trabajar y a ganar más alcaldías en las próximas elecciones municipales» de 2019, que suponen unos de los «extraordinarios retos» que el partido tiene por delante junto con las europeas y autonómicas.

Al respecto, se puso «a disposición de la dirección provincial» de un PP de Jaén del que se siente «profundamente orgulloso de pertenecer» desde hace 27 años para «preparar desde ya» esos comicios en lo que ha calificado de una «agenda política intensa».