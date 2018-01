Marian Adán, número dos de Miguel Moreno, se mantiene en el PP de Jaén El alcalde y los concejales de Albachez de Mágina solicitan la baja del partido y se marcha al grupo de no adscritos LORENA CÁDIZ JAÉN Viernes, 26 enero 2018, 12:50

“Yo soy de Miguel Moreno, lo voy a ser hasta el último día de mi vida, yo soy de Jaén Adelante y yo soy del Partido Popular. Voy a seguir para cambiar mi partido desde dentro”, afirma Marian Adán, la portavoz del PP en Quesada y candidata a la secretaría general en la candidatura que encabezó Miguel Moreno en el congreso provincial del año pasado. Decisión que hizo pública anoche a los miembros de la plataforma crítica, tras la salida del alcalde de Porcuna y de una veintena de concejales y alcaldes, después de que no hubiera un acuerdo “digno” con la dirección provincial y tras un congreso que califican de “fraudulento”.

Marian Adán, que ahora liderará a los críticos, dice que su decisión no ha sido fácil ni interesada, que es personal y “basada en el dolor”, pero que no se ha visto fuera por mucho que ha conocido “los sinsabores” de este partido y que se lo debe a su pueblo, a sus compañeros y a su familia, que le pide que no se rinda. “No he nacido para rendirme y yo voy a seguir en el Partido Popular, dando amparo en la medida de lo posible a aquellos compañeros que se queden, dando amparo a este movimiento y trasladando sus valores: democracia, renovación, participación, el papel de las nuevas generaciones”.

Añade que espera no defraudar a nadie, que los que se van del partido no se han rendido y que cada uno tiene una situación diferente en su municipio. “Tengo la ilusión, las ganas y la edad para seguir adelante. Seguramente para fracasar, o quizá para triunfar. Para mí el triunfo es trabajar por Quesada y por el Partido Popular”, agrega antes de decir que sabe “lo que sobra en el partido” y la “falta de humanidad” que ha visto. Y que espera no defraudar a quienes se quedan y a quienes no.

Por otro lado, el alcalde de Albanchez de Mágina, Alejandro Morales, y los concejales del grupo municipal el PP han decidido pasar al grupo de no adscritos y darse de bajar en el partido y como presidente local del mismo.