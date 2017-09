La Junta confirma que los 400 análisis realizados en la provincia rechazan la presencia de 'Xylella fastidiosa' "Ahora mismo no hay ningún indicio de que haya Xylella en la provincia", ha indicado el delegado E. P. JAÉN Miércoles, 20 septiembre 2017, 17:48

El delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta en Jaén, Juan Balbín, ha indicado que hasta el momento se han realizado análisis sobre 400 muestras recogidas en la provincia jiennense y todos ellos han descartado la presencia de la bacteria 'Xylella fastidios' que afecta a los cultivos leñosos, entre ellos el olivar.

Balbín ha señalado en rueda de prensa que más de la mitad de los análisis se han realizado sobre muestras recogidas en viveros ya que se está llevando un control exhaustivo para detectar la entrada de la bacteria en plantones y plantas que vienen de fuera. También se han tomado muestras en jardines, en olivares y almendros, y todas ellas han dado negativo.

El delegado ha apuntado que los casos de Xylella detectada en Alicante corresponden a una variedad de la bacteria que no afecta al olivar, aunque no obstante no se baja la guardia en una provincia como Jaén donde hay más de 60.000 millones de olivos.

Información relacionada La UE estudia que sólo se corten los olivos infectados por Xylella y no todo su entorno

"Ahora mismo no hay ningún indicio de que haya Xylella en la provincia de Jaén", ha indicado el delegado, al tiempo que ha confirmado que sí que ha habido llamadas de olivareros jiennenses al teléfono de atención y consulta (955 059 898) habilitado para este tema. Todas y cada una de estas llamadas se han atendido y se han recogido muestras para su posterior análisis en el caso de que los técnicos así lo hayan estimado.

En este sentido, Balbín ha recordado que se ha reforzado el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y que se han incorporado dos técnicos para centrarse exclusivamente en la prevención de la Xylella.

Dicho esto, el delegado ha insistido en que se están llevando a cabo todos los esfuerzos para prevenir y, en su caso, atajar una hipotética presencia de la Xylella fastidiosa no sólo en la provincia de Jaén sino en el conjunto de la comunidad autónoma.