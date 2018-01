La Junta confía en que Jaén produzca 360.000 toneladas de aceite de oliva Imagen de archivo. / IDEAL La campaña de recolección está siendo muy irregular ya que hay zonas donde apenas se ha recogido el 30 por ciento y otras ya superan el 70 por ciento EUROPA PRESS Jaén Jueves, 18 enero 2018, 13:43

La Junta de Andalucía confía en que se cumplan los datos arrojados por su aforo y Jaén como principal productora de aceite de oliva alcance las 360.000 toneladas de aceite de oliva en la presenta campaña 2017/2018.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Jaén, Juan Balbín, que la campaña de recolección está siendo muy "irregular" ya que hay zonas donde apenas se ha recogido el 30 por ciento y otras ya superan el 70 por ciento.

"La campaña no hay quien la controle este año", ha dicho Balbín. No obstante se ha mostrado confiado en que finalmente "vamos a cumplir el aforo", aunque todavía "es pronto y hay que esperar" porque "queda muchísima aceituna por recoger". Ha abundado en el tema señalando que en las zonas de campiña "hemos mejorado la producción", pero en las de sierra "ha bajado bastante". Es por eso por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia hasta ver cómo evolucionan los datos.

Tal y como constató el aforo publicado por la Junta en octubre del pasado año, provincias como Sevilla y Málaga prevén un aumento en la producción de un 7,5 y 22,9 por ciento con respecto a la campaña pasada, mientras que las previsiones en Jaén, principal despensa de aceite de oliva de España, caen un 28,8 por ciento y se sitúan en las 360.000 toneladas. Córdoba contará con una producción de entorno a las 244.000 toneladas, es decir, un 9,4 por ciento menos que la campaña pasada.

La producción de aceite de oliva aforada en Andalucía para la campaña 2017/2018 es de 884.900 toneladas, lo que supone un descenso del 15,8 por ciento respecto a la anterior y un 7,7 por ciento menos a la media de las cinco últimas campañas.

Por lo que sí ha mostrado su preocupación es por la ausencia de lluvia y por la situación de estrés hídrico que padece el olivar, algo que puede sentirse de manera importante sobre todo de cara a la próxima campaña 2018/2019.

"Si no llueve más, el año que viene no va a haber agua suficiente para regadío", ha señalado el delegado, lo que afectaría directamente a la producción ya que más del 50 por ciento de olivar en la provincia de Jaén es de regadío y es precisamente el que ha salvado las cifras de la presenta campaña, también marcada por la falta de lluvias.

"Estamos preocupados", ha dicho Balbín y ha añadido que "ahora mismo lo que estamos pidiendo es que llueva porque el olivar lleva un déficit bastante grande" y si no cambia la situación "tendremos problemas el año que viene".

Sobre que se hayan agotado las 305.000 toneladas de aceite de oliva en los primeros tres meses de la campaña oleícola actual, Balbín ha apuntado que se trata de una cuestión que "no me preocupa" ya que "hay aceite suficiente" para abastecer el mercado y a nivel mundial "hay producción suficiente" por lo que "aceite no va a faltar ni a sobrar".

Con los datos que hay sobre la mesa, según el responsable andaluz de Agricultura en la provincia, todo apunta a que "los precios se van a mantener, incluso puede que bajen un poquito". Para Balbín, "lo importante es que los precios se mantengan" en una horquilla entre los tres y cuatro euros por kilo. "Yo siempre he hablado que nunca más de cuatro y tampoco menos de tres porque así el agricultor va a estar contento y la economía se mueve con muchas más fluidez y todos ganamos", ha indicado el delegado de Agricultura.