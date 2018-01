Jaén termina 2017 liderando la caída del paro en el país El sector Servicios, inmerso en plena celebración de las fiestas navideñas, ha sido el que más ha contribuido en la provincia al descenso del desempleo el pasado mes de diciembre, con unos 4.160 desempleados menos en sus listas. Las fiestas de Navidad y la recogida de la aceituna sacan en diciembre a 8.452 personas del desempleo, un 16,2% menos que el mes anterior A. B. Lunes, 8 enero 2018, 00:21

Jaén fue la provincia andaluza y española donde se contabilizó el mayor descenso del paro registrado en diciembre, con 8.452 desempleados menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 16,26%. Y, 2.386 parados menos que hace un año, un 5,15% menos, según los datos publicados esta semana por el Servicio Público Estatal de Empleo.

Se trata de un dato habitual en diciembre debido a la campaña de recogida de la aceituna y los contratos para la campaña de navidades en el sector servicios. No obstante, siendo la reducción del paro alta este mes, es menor a la producida el mismo período de años anteriores, caso de 2016, cuando fue de un 20,21%, o en diciembre de 2013, cuando se redujo en un 20,03%.

Tras esta caída de diciembre, el número total de parados en la provincia es de 43.542. A pesar de las buenas cifras, los datos son, en términos absolutos, más discretos que los consignados en diciembre de 2016, cuando el paro se redujo en 11.625 personas respecto al mes anterior. Además, la bajada del paro teniendo en cuenta la variación interanual relativa es de las más bajas de Andalucía. Es decir, el paro se redujo en el último año un 5'15% en Jaén, quedando muy por debajo de la caída media andaluza de 6,54% y lejos del descenso en el conjunto del país que fue del 7'84%, o de otras provincias andaluzas como Cádiz (-7,9%) o Córdoba (-7,8%).

La bajada del paro en Jaén en diciembre ha sido superior a la registrada en el conjunto de Andalucía, donde el descenso de 26.378 desempleados menos supone un 3,10%, siendo la mayor de toda España. En el conjunto del país, la caída del paro registrado este mes ha sido de 61.500 personas (-1,77%).

Sectores

Por sectores de la actividad, ha habido un descenso generalizado del desempleo, aunque los más importantes han sido Servicios, con 4.164 parados menos, seguido de Agricultura, con 3.006. Detrás se sitúan la Industria con 352 parados menos que en noviembre, la Construcción con 346 menos y el apartado de los de Sin empleo anterior, que baja 584 personas. El hecho de que la principal bajada del paro se haya producido en el sector servicios y agricultura hacen pensar que es muy probable que dentro de unos dos meses se produzca un crecimiento exponencial en las listas del paro al término de la campaña de aceituna y las fiestas navideñas y las rebajas.

Por sexos, del total de parados jienenses 14.486 son hombres y 29.056 mujeres; un 67% de mujeres en la provincia están en desempleo, una cifra alarmante que se traduce en discriminación a la hora de contratar y una situación que no solo no merma sino que no para de aumentar, especialmente en la campaña de la aceituna donde principalmente se contratan hombres.

Afiliación

Este descenso del paro viene acompañado de un aumento en las altas de la Seguridad Social con, 258.686 afiliaciones a final de diciembre, un aumento respecto a noviembre de 27.069 afiliados más. La afiliación media en 2017 ha sido de 234.308 personas, un 3% más que en 2016 (227.474). Sin embargo, la variación media interanual ha sido la peor cifra de Andalucía, y la única que se reduce un 0,10% respecto a diciembre de 2016, cuando hubo el mejor dato de afiliación de los últimos años (258.949 cotizantes).

Respecto a los contratos firmados en diciembre en Jaén, se hicieron un total de 117.665, de los que solo 1.165 fueron indefinidos (0,99%) y 116.500 temporales, lo que la sitúa como la provincia española con la temporalidad más alta, un 99%.

Analizando el 2017 en su conjunto, el mes en el que más parados se registraron en la provincia de Jaén fue en marzo tras la campaña de recogida de la aceituna, con un total de 55.470 personas desempleadas. También hubo una subida en el mes de octubre, cuando se registraron un total de 54.612 parados, tras la campaña de verano en el sector servicios. Una cifras altas pero lejos de los 74.288 desempleados del mes de marzo de 2013, cuando se registraron las cifras más altas.

A nivel de contratación, durante todo el ejercicio 2017 se realizaron 569.085 contratos laborales en Jaén, de los que 9.947 fueron indefinidos (1,75%) y 559.139 fueron temporales (el 98,25%).

Ámbito regional

En diciembre, Andalucía ha registrado un descenso de 26.378 desempleados. Esta bajada mensual en nuestra comunidad es la mayor de toda España. Así el paro registrado bajó en 15 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (-26.378), Madrid (-7.613) y Comunidad Valenciana (-5.985). Este dato también es positivo a nivel provincial ya que el desempleo registrado ha descendido en diciembre en todas las provincias, especialmente en Jaén.

En términos interanuales, el número de parados registrados en las oficinas Inem en Andalucía ha bajado en 57.713 personas durante todo el pasado año 2017 con lo que la cifra total de parados al finalizar el año se ha situado en 825.364 personas. Se trata del tercer mayor descenso del paro que registra Andalucía en un año en toda la serie estadística, y del quinto ejercicio consecutivo en el que Andalucía cierra con una bajada del desempleo desde que se inició la crisis económica. En los cinco últimos años, el desempleo se ha reducido en 258.465 personas.

Por sectores, el paro registrado en diciembre en Andalucía ha descendido en los Servicios, con 18.250 desempleados menos hasta 540.900; en Agricultura, 6.655 menos, hasta los 55.750 parados y en el colectivo Sin Empleo Anterior, con 4.494 menos. Suben en Industria, 299 personas, y Construcción 2.722 más.