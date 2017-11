Jaén se moviliza para decir «basta»

Hace ya algún tiempo que todas las diputaciones provinciales andaluzas acordaron unificar su discurso y su imagen cuando celebraran el Día de la Mujer (8 de marzo) y el Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre). Entre las cosas que acordaron fue usar el hashtag 'Basta' cada vez que se matara a una mujer. Ayer, en plena conmemoración del acto con motivo del 25 de noviembre, en la lonja de la Diputación Provincial, Mónica, una grafitera de Linares, pintaba el rostro de una mujer bajo el hashtag 'Basta' porque solo unas horas antes se había sabido que un hombre en Castellón había matado a tiros a su pareja, posiblemente embarazada.

Los malos tratos, los asesinatos machistas, no paran, más bien todo lo contrario, las administraciones tienen encendida la «luz roja de alarma», tal y como reconocía ayer la vicepresidenta de la Diputación Pilar Parra, por un repunte en conductas machistas y violentas entre los más jóvenes. «Tenemos que incidir en la gente joven porque estamos viendo una involución por parte de los jóvenes, donde no se da importancia a determinadas conductas. Hay que encender la luz roja y utilizar todos los elementos posibles para la igualdad», dijo Parra durante el acto y apostó por dar una mayor formación a aquellos que trabajan con las víctimas. «Un juez, un trabajador social, un abogado... no basta con esa formación, todos deben de tener perspectiva de género».

El acto de la Diputación, uno entre los numerosos que se celebraron ayer en la capital y a lo largo y ancho de la provincia, tuvo además un espacio para la poesía, a cargo de Lola Fontecha, que leyó acompañada de la música de un violín. Margaritas blancas adornaban la escalera de acceso al Palacio Provincial, en homenaje a las 914 mujeres asesinadas en los últimos diez años, que es cuando se comenzó a hacer la estadística oficial. También se colocaron zapatos rojos con un cartel en el que se podía leer la pregunta: «¿Quién cuenta a las víctimas que no aparecen en las cifras oficiales?», y todo ello junto a la escultura diseñada por la artista jienense, Carmen Pozo, para homenajear a las mujeres fallecidas.

Todos los miembros de la corporación provincial, así como representantes de otras administraciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, parlamentarios y sindicalistas, además de todo el público presente, se unieron en un minuto de silencio en homenaje a las mujeres fallecidas por esta lacra.

En la Subdelegación del Gobierno se organizó un acto en el que participaron la subdelegada, Francisca Molina y el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, entre otras autoridades. Durante el mismo se leyó el nombre de cada una de las víctimas por violencia de género que han fallecido este año y se depositaron flores por cada una de ellas.

También el Ayuntamiento de la capital organizó su propio acto, en el palacio Municipal de Cultura, en el que participaron los miembros de la corporación y también representantes de otras administraciones. El alcalde, Javier Márquez, lamentó en su discurso «que un año más, haya que celebrar este tipo de homenajes porque si no se hicieran, significaría que la violencia hacia las mujeres se habría erradicado». Sin embargo, no es así, y desde el 25 de noviembre de 2016 al 25 noviembre del presente año, 48 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas. 8 niños también han sido víctimas por este motivo.

La educación es algo clave, dijo el alcalde, pero «no solo la que se recibe en los colegios, si no también en las casas o en los centros sociales a través de las ayudas que se presta a las familias y que resultan fundamentales para empezar a erradicar este problema».

«La sociedad tiene que tomar conciencia para trabajar en contra de este terrorismo que hay hacia las mujeres», dijo la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, y apuntó que aunque se ven «avances, todavía queda mucho por recorrer y cambiar».

En el acto , además de leer la declaración institucional del Ayuntamiento con motivo de esta conmemoración, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno municipal del pasado 17 de noviembre, se depositaron 48 flores en recuerdo de las 48 víctimas de la violencia machista.

También ayer, el alcalde estuvo presente en la plaza de la Constitución, donde se iluminó de color violeta la fuente y también se colocó un lazo negro en el balcón consistorial.

Ya por la tarde, diferentes colectivos feministas de Jaén, como Rosa de Luxemburgo, acompañados de Jaén Ciudad habitable, Ustea, Jaén en Común, Equo, IU, y Podemos organizaron otro acto en la calle Bernabé Soriano, llamado 'Derribamos violencias' en el que montaron un muro en el que cada uno de los 'ladrillos' estaba construido con una frase alusiva a los problemas a los que tienen que enfrentarse las mujeres.

También el PSOE organizó un coloquio en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que la presidenta del partido provincial, Paqui Medina, recordó que el PSOE fue el primer partido que propuso este acuerdo nacional, «lo que es una muestra más de nuestra trayectoria en la lucha contra la violencia de género, trayectoria que está más que demostrada».

Medina intervino junto a la secretaria provincial de Igualdad, Paqui Molina, la secretaria municipal del ramo, Encarna Quesada, y la senadora socialista Laura Berja en un encuentro en el que mencionó que «desde el PSOE lo que proponemos es que el Gobierno ponga en marcha ese pacto de estado con 200 medidas, un pacto que abarca muchas áreas, pero que es papel mojado si no hay financiación si no hay dinero encima de la mesa».

«Como sociedad, hemos dado pasos importantes en la visibilización de la violencia machista, como sociedad hemos logrado que cada vez más este tipo de violencia salga del ámbito privado en la que permanecía silenciada y oculta y que las mujeres que sufren violencia venzan su miedo y denuncien. Entre todas y todos, hemos conformado una red, fuerte y solidaria para estas mujeres, su red directa, su familia, sus amistades, sus compañeras y compañeros de trabajo. Una red en la que queremos contar con la implicación activa de los jóvenes, porque si dejamos que la violencia de género se abra paso entre la juventud, estaremos perdiendo el futuro», decía el manifiesto elaborado por la Junta de Andalucía.

«Ni una menos»

Bajo el lema 'Ni una menos', el sindicato UGT también organizó una concentración a las puertas de su sede y leyó un manifiesto en el que entre otras cuestiones se hablaba de la implicación que tiene la violencia de género en el ámbito laboral. «Las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género necesitan un especial tratamiento normativo en cuanto a derechos laborales. Las mujeres también sufren violencia en el trabajo frecuentemente mediante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La independencia económica de las mujeres es fundamental para alejarse de las situaciones de violencia, pero esto no se refleja en el mercado laboral, en el cual, hay escasísimos contratos bonificados de víctimas y aún menos de sustitución», criticaron desde el sindicato.

Con siluetas de mujer, en cartón negro, en el que se había escrito el nombre y la fecha de las mujeres que han fallecido este año por violencia de género. Así celebraron la jornada la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Affamer), cuya presidenta Catalina García, estuvo acompañada por miembros de la asociación, así como representantes del equipo de Gobierno municipal y del PP. EDl acto tuvo lugar en la plaza de Santa maría, donde también todos los que quisieron participar pudieron escribir su mensaje contra la violencia de género.

También la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) se sumó a las reivindicaciones y pidió que se implante con «urgencia» el pacto de estado por la violencia machista.

Curso para sanitarios

En el Complejo Hospitalario de Jaén veinte profesionales del servicio de Urgencias conmemoraron el día asistiendo a un curso de formación para mejorar la detección y atención temprana de los casos de maltrato en mujeres, además de prestarles una asistencia cada vez más adecuada a sus necesidades.

Un total de 183 profesionales de distintas categorías y especialidades médicas del hospital se han formado ya en las ediciones impartidas de estos cursos desde que tuvo lugar la primera en 2010, entre los que 106 lo han hecho durante este año.

«Hay numerosos estudios de investigación que evidencian la alta incidencia de este problema social, cuyas víctimas necesitan recibir en nuestros centros sanitarios una atención integral física, psicológica y social. Se calcula que el 2,3% de mujeres que acuden a nuestros servicios de Urgencias lo hacen debido al abuso por parte de su pareja, aunque sus síntomas suelen aparecer desligados de la situación sufrida por miedo en la mayoría de los casos», señalaron los organizadores del curso.

Además, las limpiadoras del hospital público de la capital, que pertenecen a la empresa de servicios 'Clece', protagonizaron una concentración en las puertas de los centros Médico-Quirúrgico y Materno-Infantil.

También los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (los comarcales de Andújar y Montilla y los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real en Jaén, y Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba) se sumaron con la realización de distintas actividades a la campaña de sensibilización de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que este año se desarrolla bajo el lema 'Yo no soy cómplice', también trasladado a las redes sociales.

Dos de las actividades que se replicaron en todos los centros fueron, por un lado, la instalación de mesas informativas con folletos, cartelería y material divulgativo editado por la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad donde se dieron las pautas para reconocer los distintos tipos de maltrato, así como los mecanismos y apoyos a disposición de las víctimas para salir de esa situación de violencia. Por otro lado, se colocaron murales con papel continuo en los que se invitaba a pacientes y profesionales a dejar, en post-it de colores, sus mensajes de repulsa e implicación ante las diferentes violencias de género, haciendo especial hincapié en aquellas que no son tan evidentes como los golpes.

En Bilbao, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, participó en un acto contra la violencia de género, celebrado en el Teatro Arriaga. Francisco Reyes, que se encuentra en la capital vizcaína tomando parte en las distintas actividades incluidas en la Fiesta del Primer Aceite de la provincia de Jaén, acompañó en este acto al alcalde bilbaíno, Juan Mari Aburto.

Por todos los pueblos de la provincia también se sucedieron los actos por el 25-N. En Bailén ayer tuvo lugar concentración solidaria de rechazo a la violencia contra las mujeres, a las 12 del mediodía, en la plaza de la Constitución, con la asistencia de alumnos de todos los centros educativos de primaria e infantil, con pancartas, consignas, canciones y un minuto de silencio por las víctimas de los malos tratos. Casi dos centenares de niños y profesores llenaron el recinto frente al alcalde, corporación y varios trabajadores municipales.

En Torredelcampo, el alumnado de los centros educativos y del Programa Municipal de Integración se concentraron en la Plaza del Pueblo para expresar su repulsa ante los asesinatos y la violencia que sufren las mujeres y sus hijos e hijas. Los escolares recurrieron, en esta ocasión, al respeto como fórmula fundamental para la convivencia, sugiriendo que «Ella puede ser tu madre, tu hija, tu hermana. Respétala».

Villacarrillo

En Villacarrillo, el Ayuntamiento organizó un acto en la plaza de la Constitución en el que el alcalde, Francisco Miralles, leyó un manifiesto y los alumnos de los institutos Sierra de las Villas y los colegios SAFA y Nuestra Señora de la Mercedes hicieron sus propias aportaciones con la lectura de un «compromiso escolar contra la violencia».

En distintos puntos de la localidad, se pintaron en los pasos de peatones, mensajes y frases contra la violencia. El acto concluyó con la lectura de los nombres de las víctimas de este 2017 y tras un minuto de silencio, se hizo una suelta de globos, como homenaje y símbolo de libertad.

En Mengíbar, numerosas personas participaron en la concentración contra la violencia de género, convocada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento mengibareño, para promover la concienciación social frente a esta lacra y solidarizarse con las víctimas.

Durante el acto, al que asistieron el alcalde y concejales del equipo de Gobierno y de la oposición, se exhibió una pancarta bajo el lema 'Mengíbar contra la violencia de género' y la concejal delegada del ramo, Lola Torres Gijón, leyó un manifiesto conmemorativo. Finalmente, la pancarta se ha colgado en el balcón del salón de plenos del Ayuntamiento, donde estará durante los próximos días.

Y en Martos, el PSOE se sumó a la campaña local contra la violencia de género 'Ni Una Más', apoyando las iniciativas promovidas durante estos días para concienciar sobre este asunto, desde talleres hasta exposiciones y actividades en la calle para mover al compromiso activo a los marteños.

Marisa Millán, miembro de la Ejecutiva local del PSOE, habló sobre «el punto de inflexión social» que supuso para esta lacra el impulso socialista a la Ley Integral contra la Violencia de Género y pidió un nuevo impulso político para poner freno a las muertes por el terrorismo machista.

«No debe perderse de vista que se puso en marcha por el PSOE. No es cuestión de echarse flores, pero está claro que sirvió de mucho, aunque ahora sea necesario un nuevo impulso político a la vista de las cifras de las muertes por violencia de género que se siguen registrando», dijo. Por su parte, Matilde Expósito, también miembro de la Ejecutiva local y concejala socialista, recordó que es necesario tejer un sentimiento de solidaridad.